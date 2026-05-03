Grok arrive sur Apple CarPlay avec le mode voix

Alors que ChatGPT est disponible sur CarPlay depuis à peine un mois, xAI accélère son déploiement et prépare l’arrivée de Grok sur le système d'info-divertissement d'Apple. Une excellente nouvelle pour tous les conducteurs équipés d’un véhicule compatible, qui pourront bientôt profiter de l’IA d’Elon Musk directement depuis l’écran de leur voiture.

Grok arrive dans les voitures

La dernière version de l’application Grok pour iPhone contient déjà une icône CarPlay (même si elle n’est pas encore fonctionnelle). Lorsqu’on l’ouvre, un message clair s’affiche : « Grok Voice mode coming soon to CarPlay ».



Cela confirme que le mode vocal de Grok, déjà très performant sur iPhone, sera bientôt disponible directement dans l’interface Apple CarPlay, lui qui a récemment été intégré aux Tesla (autre propriété d'Elon Musk). Grok rejoindra ainsi ChatGPT et Perplexity, déjà présents sur CarPlay.



Avec le mode Voix, les utilisateurs pourront poser des questions à Grok, obtenir des réponses en temps réel, demander des itinéraires, de la musique, des informations sur la route ou simplement discuter, tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Une intégration qui renforce encore l’écosystème Apple tout en apportant une touche d’humour et de personnalité propre à Grok. Cette arrivée sur CarPlay permettra à xAI de toucher presque tous les autres constructeurs équipés d’Apple CarPlay.

Un écosystème IA qui s’étoffe

Cette nouvelle s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple autour de l’IA, sans effectuer de gros investissements, contrairement aux autres GAFAMs :

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Une application Siri dédiée est attendue

Plusieurs IA tierces (ChatGPT, Perplexity, et bientôt Grok) sont déjà ou seront intégrées à CarPlay

On espère que l’application XChat (également liée à xAI) bénéficiera elle aussi d’un support CarPlay dans les mois à venir.

Télécharger l'app gratuite Grok