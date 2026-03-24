iOS 27 : Siri aurait une application dédiée façon ChatGPT

Apple n’a plus le droit de se rater et doit frapper fort dans le domaine de l’intelligence artificielle. Avec iOS 27, on s’attend enfin à un Siri largement boosté par l’IA, ainsi qu’à une application dédiée qui éviterait de devoir passer par des solutions concurrentes.

iOS 27 : Siri aurait une vraie application avec une interface façon chatbot

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple teste en ce moment une version de Siri radicalement transformée pour iOS 27, dont la présentation est attendue le 8 juin prochain à la WWDC26. La grande nouveauté : pour la première fois, Siri disposerait d’une application dédiée, distincte du système, disponible sur iPhone, iPad et Mac.

Concrètement, cette application fonctionnerait à la manière d’une interface de messagerie comme nous le connaissons actuellement avec ChatGPT, Claude, Gemini etc... L’utilisateur pourrait y alterner entre saisie vocale et textuelle, conduire des échanges en plusieurs tours de parole, et retrouver l’historique de ses conversations. Une rupture complète avec l’actuel Siri, conçu pour des requêtes ponctuelles sans mémoire d’une session à l’autre.

L’interface elle-même serait entièrement repensée. Dans la version en cours de test, Siri se cale dans la Dynamic Island, affichant une invite “Search or Ask”. Pendant le traitement d’une requête, un indicateur en forme de pilule intitulé “Searching” apparait, accompagné d’une icône Siri animée. Une fois la réponse prête, l’interface s’étend en un grand panneau translucide reprenant le style Liquid Glass d’iOS 26. L’utilisateur peut ensuite faire glisser ce panneau vers le bas pour poursuivre la conversation.



Au niveau système, un bouton “Ask Siri” ferait son apparition dans l’ensemble de l’interface, permettant d’invoquer l’assistant depuis n’importe quelle application. Il est grand temps qu'Apple arrête de laisser ses centaines de millions d'utilisateurs se diriger chez la concurrence pour converser avec une IA.



Pour rappel, ce nouveau Siri sera alimenté par Gemini, le modèle d’IA de Google, dans le cadre d’un accord officialisé en début d’année. Reste une question ouverte : combien de ces fonctionnalités seront effectivement prêtes pour la keynote de juin, Apple ayant déjà repoussé plusieurs fois ses ambitions IA au cours des deux dernières années.