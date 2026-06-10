Apple : pourquoi Siri a finalement une app dédiée

Apple a finalement revu sa position et estime désormais qu’une application dédiée à Siri AI sur iPhone est nécessaire. Mais pourquoi ?

Pourquoi Apple a finalement créé une application Siri : Federighi s’explique

Il y a moins d’un an, Craig Federighi et Greg Joswiak affirmaient publiquement qu’Apple ne souhaitait pas créer un simple “chatbot en marge de l’expérience utilisateur". La promesse d’Apple Intelligence, telle qu’elle était décrite à l’époque, reposait sur une intégration profonde dans le système, et non sur une application distincte que l’on consulterait comme on ouvre ChatGPT. iOS 27 est donc arrivé avec une surprise de taille : une application Siri à part entière, avec une icône sur l’écran d’accueil.



Interrogé directement sur ce revirement lors d’une session de questions-réponses organisée à Apple Park dans le cadre du WWDC 2026, Federighi a apporté une clarification importante. Selon lui, la philosophie n’a pas changé : Siri reste un outil conversationnel pensé pour fonctionner en contexte, capable d’interagir avec le contenu affiché à l’écran, d’assister dans un document en cours d’édition, ou de s’insérer naturellement dans le flux de travail de l’utilisateur. Ce positionnement, dit-il, est inchangé.

La création d’une application dédiée répond en réalité à une problématique plus pratique : comment permettre à un utilisateur de retrouver facilement une conversation passée avec Siri pour la poursuivre ou s’y référer ? Apple a conclu que, sur ses plateformes, la réponse la plus naturelle à cette question est l’application. Tout simplement.



L’application Siri ne serait donc pas une capitulation face à la mode des chatbots, mais une interface de rappel et de continuité, distincte dans sa conception des assistants conversationnels autonomes que sont ChatGPT ou Gemini. Federighi insiste : l’expérience reste ancrée dans le système, non déportée dans une bulle séparée.



Cette nuance est subtile mais révélatrice de la façon dont Apple communique ses choix produits. Là où ses concurrents construisent des applications IA comme des destinations en elles-mêmes, Apple continue de présenter Siri comme un prolongement de l’OS, quitte à lui donner, paradoxalement, sa propre application.