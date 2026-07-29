AppleCare+ passe en abonnement au Canada, avec une légère hausse de prix

Apple vient de modifier en profondeur le fonctionnement d’AppleCare+ au Canada. Le programme de protection passe désormais en formules d’abonnement mensuel ou annuel, offrant plus de flexibilité… mais aussi une légère augmentation de coût pour ceux qui veulent conserver la couverture sur plusieurs années.

Ce qui change au Canada

Jusqu’ici, Apple proposait des formules à durée fixe (un an ou trois ans selon les produits). Désormais, les clients peuvent choisir :

Un abonnement mensuel

Un abonnement annuel

La couverture peut être prolongée aussi longtemps que souhaité. En revanche, les formules de deux ou trois ans disparaissent.

Une hausse discrète sur le long terme

Les tarifs annuels restent globalement stables. Mais l’abonnement mensuel revient plus cher sur une année complète, et l’absence de formules pluriannuelles augmente le coût pour ceux qui restent couverts plusieurs années.

Exemple avec le Mac mini :

Avant : 54,99 $ pour un an, ou 149 $ pour trois ans

Maintenant : 5,49 $/mois ou 54,99 $/an

Sur un an en mensuel : 65,88 $ (environ 10 $ de plus)

Sur trois ans en annuel : 164,97 $ (près de 15 $ de plus qu’avant)

Cette évolution s’ajoute à une précédente hausse intervenue à la mi-juillet. Aïe !

Plus de façons de souscrire

AppleCare+ peut maintenant être réglé directement depuis l’app Réglages sur iPhone, iPad ou Mac après achat de l’appareil, en plus du site Apple, des Apple Store et des revendeurs agréés.

Quelques exemples de tarifs

iPhone

iPhone 17e : 8,49 $/mois ou 84,99 $/an

iPhone 17 / 16 : 9,99 $/mois ou 99,99 $/an

iPhone Air, 17 Pro, 17 Pro Max : 13,49 $/mois ou 134,99 $/an

Mac

Mac mini : 5,49 $/mois ou 54,99 $/an

MacBook Air 13” : 10,99 $/mois ou 109,99 $/an

MacBook Pro 16” : 19,99 $/mois ou 199,99 $/an

iPad

iPad / iPad mini : 5,49 $/mois ou 54,99 $/an

iPad Pro 13” (M5) : 12,49 $/mois ou 124,99 $/an

Apple Watch

Series 11 : 4,99 $/mois ou 49,99 $/an

Ultra 3 : 6,49 $/mois ou 64,99 $/an

Autres

AirPods Pro 3 : 2,49 $/mois ou 24,99 $/an

Apple Vision Pro : 27,99 $/mois ou 279,99 $/an

Apple TV / HomePod mini : 0,99 $/mois ou 9,99 $/an

Les nouveaux tarifs et options sont déjà disponibles sur le site Apple Canada. Mais, contrairement à la France ou aux USA, la perte et le vol ne sont pas encore disponibles, tout comme le forfait multi appareils AppleCare One.

Que pensez-vous de ce passage en abonnement ? La flexibilité justifie-t-elle la légère hausse sur le long terme ?