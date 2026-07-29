Apple Upgrade : on a fait les calculs pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch

Apple Upgrade promet une nouvelle façon de renouveler ses appareils, sans revente ni achat comptant. Mais derrière la simplicité de la formule, une question demeure : la location est-elle réellement plus intéressante que l'achat classique ? Nous avons comparé les chiffres pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch.

Apple Upgrade : la location vaut-elle vraiment le coup ?

Apple vient de lancer Apple Upgrade aux États-Unis, son nouveau programme de location géré par Klarna. Sur le papier, l'idée séduit : une mensualité light, un appareil neuf tous les un, deux ou trois ans, aucune revente à organiser soi-même. Mais derrière chaque tarif affiché se cache un calcul très simple qu'Apple ne montre jamais explicitement, celui de la valeur résiduelle qu'elle vous impute d'office.



En clair, en soustrayant le total des mensualités du prix de vente neuf, on retrouve exactement ce qu'Apple estime que votre appareil vaudra encore à la fin du contrat. C'est cette valeur cachée qui permet de juger si Upgrade est une bonne affaire ou un simple habillage marketing d'un crédit classique.

iPhone 17 Pro : un écart minime avec l'achat classique

Un iPhone 17 Pro 128 Go coûte 1099 dollars hors taxe à l'achat comptant. Via Upgrade, la formule démarre à 31,99 dollars par mois sur 24 mois, soit 767,76 dollars au total. La différence, 331 dollars, correspond à la valeur résiduelle qu'Apple anticipe pour l'appareil dans deux ans. Ce chiffre colle d'ailleurs plutôt bien à la réalité du marché de la reprise, où un iPhone Pro haut de gamme perd grosso modo 60 à 70 % de sa valeur sur cette période.



En achetant l'iPhone cash puis en le revendant soi-même deux ans plus tard pour une reprise estimée entre 350 et 400 dollars, le coût net tombe autour de 724 dollars, soit environ 362 dollars par an. Avec Upgrade, on est plutôt à 384 dollars par an. L'écart est donc minime, une vingtaine de dollars annuels, en faveur de l'achat classique. Mais Upgrade évite la négociation de la reprise, garantit un renouvellement immédiat et élimine le risque de dévaluation surprise si un nouveau modèle sort plus tôt que prévu.



En clair, si l'on souhaite changer d'iPhone tous les deux ans, cela revient presque au même de passer par ce nouveau service ou de l'acheter directement, puis de le revendre en Apple Store lors de l'achat du nouveau modèle. Sinon, il y a les promotions comme celle d'Amazon avec souvent 10 % de remise sur l'iPhone 17 Pro par exemple.

iPad : une valeur résiduelle presque trop généreuse

Sur l'iPad, la logique change un peu puisque les contrats s'étendent sur 24 ou 36 mois, et le tarif plancher affiché correspond vraisemblablement à la durée la plus longue. Pour un iPad Air 11 pouces à 749 dollars neuf, la mensualité de 11,99 dollars sur 36 mois donne un total de 431,64 dollars. La valeur résiduelle implicite grimpe alors à 317 dollars, soit plus de 42 % du prix d'origine conservé après trois ans.



C'est un chiffre optimiste. Les estimations de reprise actuelles d'Apple pour un iPad Air récent tournent autour de 400 à 460 dollars, mais il s'agit là d'un modèle qui vient tout juste de sortir. Un iPad Air vieux de trois ans, avec deux générations de retard, se négocierait plutôt entre 200 et 250 dollars en reprise réelle.



Autrement dit, Apple parie ici sur une décote plus douce que celle qu'on observe habituellement dans son propre programme de reprise. Pour l'utilisateur, cela veut dire qu'Upgrade protège davantage sur l'iPad que sur l'iPhone, puisqu'il évite d'encaisser une décote plus sévère que celle qu'Apple s'autorise à facturer.



L'estimation moyenne présentée ici montre un avantage compris entre 67 et 117 dollars en faveur du client qui opte pour Upgrade plutôt qu'un achat classique.

Mac : la formule la moins avantageuse du lot

Le MacBook Air 13 pouces M4 démarre à 999 dollars à l'achat. Avec Upgrade à 24,99 dollars par mois sur 36 mois, la facture totale atteint 899,64 dollars. La valeur résiduelle implicite tombe alors à seulement 99 dollars, à peine 10 % du prix neuf.



C'est de loin le résidu le plus faible des quatre catégories, et il reflète une réalité connue des utilisateurs Mac, un ordinateur portable utilisé pendant trois ans se déprécie fortement, surtout sur une configuration d'entrée de gamme. En achetant le MacBook Air comptant et en le revendant trois ans plus tard pour 200 à 300 dollars selon son état, le coût net tourne autour de 849 dollars, contre 899,64 dollars avec Upgrade. L'écart, une cinquantaine de dollars sur trois ans, penche clairement en faveur de l'achat classique. Le Mac est donc, sur le papier, le produit pour lequel Upgrade a le moins d'intérêt financier, sauf si l'on tient absolument à changer d'ordinateur tous les trois ans sans jamais s'occuper de la revente.

Apple Watch : le meilleur compromis de la gamme

Pour l'Apple Watch Series 11 42 mm GPS à 399 dollars, Upgrade propose 11,99 dollars par mois sur 24 mois, soit 287,76 dollars au total. La valeur résiduelle implicite ressort à 111 dollars, environ 28 % du prix neuf. Ce chiffre correspond de très près aux estimations de reprise réelles d'Apple pour des montres de générations précédentes, qui oscillent entre 120 et 150 dollars selon le modèle.



En achetant la montre comptant puis en la revendant deux ans après pour une somme équivalente, le coût net avoisine 279 dollars, contre 287,76 dollars avec Upgrade. L'écart est quasiment nul, à peine 9 dollars sur deux ans. C'est là que la formule de location prend tout son sens, le confort de ne jamais négocier une reprise et de toujours porter la dernière montre coûte à peine plus cher qu'un achat classique bien mené.

Le verdict : chacun doit faire son propre calcul avant de se lancer

En résumé, Apple Upgrade s'adresse avant tout aux utilisateurs qui renouvellent régulièrement leurs appareils. Le programme leur évite de se demander chaque année s'il est opportun de changer d'iPhone ou autre et les dispense surtout des contraintes liées à la revente de leur ancien modèle à un particulier.



Pour tous les autres, mieux vaut prendre le temps d'évaluer les avantages et les inconvénients avant de souscrire. Si le programme ne correspond pas pleinement aux besoins ou si le moindre doute subsiste, mieux vaut renoncer.



Reste une question suspendue au-dessus de tout ce calcul, celle de la disponibilité en France. Pour l'instant, Upgrade n'existe qu'aux États-Unis, et Apple n'a donné aucune indication sur une extension européenne. Avec des prix Apple Store souvent plus élevés côté français et un marché de la reprise structuré différemment, l'équation pourrait changer du tout au tout si le programme finit par traverser l'Atlantique.



Et vous, ce type de service pourrait-il vous intéresser s'il était un jour proposé en France ? Si oui, pour quel appareil seriez-vous prêt à y souscrire ?

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