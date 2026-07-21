Apple pourrait dès la fin juillet lancer un nouveau programme de location pour ses appareils. Une manière de diversifier ses « ventes » en cette période de crise dans l’industrie tech.

Apple Upgrade : Apple se lancerait dans la location d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’Apple Watch

Selon Bloomberg, Apple s'apprête à lancer, mardi 28 juillet aux États-Unis, un nouveau programme baptisé « Apple Upgrade », construit avec le prestataire de paiement Klarna. Concrètement, il s'agit d'un système de location avec option de renouvellement : douze mois pour un iPhone ou une Apple Watch tourneraient en une formule de vingt-quatre mois, contre trente-six mois pour un iPad ou un Mac. À l'issue du contrat, l'utilisateur peut rendre l'appareil, le racheter d'un dernier versement, ou basculer immédiatement vers le modèle suivant.



Ce lancement met fin, de fait, au vieil iPhone Upgrade Program interne d'Apple, qui n'acceptera plus de nouvelles inscriptions dès l'arrivée de la formule Klarna. Certains modèles d'entrée de gamme resteraient exclus du dispositif : l'Apple Watch SE, l'iPad de base, l'iPhone 16 et le MacBook Neo n'y seraient pas éligibles, ce qui limite la portée réelle de l'offre aux gammes intermédiaires et haut de gamme.

Le détail qui mérite d'être souligné, et que peu d'articles relèvent, c'est ce que ce nouveau programme ne comprend plus : contrairement à l'ancien Upgrade Program, AppleCare+ ne serait plus intégré automatiquement. Autrement dit, la mensualité couvre l'appareil et son renouvellement, mais plus la casse ni l'assurance, qu'il faudra donc négocier à part.



Pour les lecteurs français, ce lancement reste pour l'instant une nouveauté réservée au marché américain. Aucun calendrier n'a été évoqué pour une extension en Europe, où le paysage du financement mobile passe déjà largement par les opérateurs ou des sociétés tierces.



Mais le timing n'est pas neutre : entre la hausse récente des prix de manière générale, et les prix attendus à la hausse sur l'iPhone 18 Pro, Apple teste visiblement, outre-Atlantique, un outil pour amortir psychologiquement des additions de plus en plus salées avant de songer, peut-être, à l'exporter ailleurs.