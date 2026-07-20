Apple augmente le prix de tout en 2026 : matériel, assurance et services

Après les premières hausses constatées sur les Mac et les iPad (ainsi que HomePod et Apple TV) au mois de juin, Apple continue d’ajuster ses tarifs. Ces dernières semaines, les augmentations touchent à la fois le matériel, les garanties et les abonnements. Résultat : l’écosystème Apple devient globalement plus cher, et la France n’est pas épargnée.

Des hausses importantes sur le matériel 

Fin juin 2026, Apple a relevé les prix de quasiment toute sa gamme informatique et tablette. Voici les principaux changements constatés aux États-Unis :

MacBook Neo : de 599 $ à 699 $ (+100 $)

(+100 $) MacBook Air 13 pouces : de 1 099 $ à 1 299 $ (+200 $)

(+200 $) iPad d’entrée de gamme : de 349 $ à 449 $ (+100 $)

Les MacBook Pro, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, Mac mini, iMac, Mac Studio, Apple TV 4K, HomePod et Vision Pro ont également augmenté. Les modèles reconditionnés suivent la même tendance.

En France, les tarifs ont aussi évolué. Voici les prix de départ actuellement constatés sur l’Apple Store français :

MacBook Air : à partir de 1 399 € (+ 200 €)

(+ 200 €) iPad : à partir de 509 € (+ 100 €)

(+ 100 €) iPad Air : à partir de 819 € (+ 150 €)

(+ 150 €) iPad mini : à partir de 689 € (+ 80 €)

(+ 80 €) iPad Pro : à partir de 1 319 € (+ 200 €)

Apple justifie ces hausses par l’envolée des coûts de la mémoire et du stockage, largement liée à la demande des data centers d’intelligence artificielle. Certaines configurations de Mac Studio ont carrément pris plus de 2 000 €...

L’iPhone aussi concerné… au Japon

Aux États-Unis, comme en France, les prix des iPhone n’ont pas encore bougé. En revanche, au Japon, Apple a relevé les tarifs de toute la gamme iPhone (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e et même les anciens modèles) de 8 à 11,3 %. Exemple : l’iPhone 17 256 Go est passé de 129 800 ¥ à 142 800 ¥. La raison principale est la forte dépréciation du yen face au dollar.

Projection pour l’iPhone 18 Pro en France

Actuellement, l’iPhone 17 Pro démarre à 1 329 € en France. Si Apple répercute une partie de la hausse des coûts des composants (mémoire, stockage) constatée sur les Mac et iPad, et en tenant compte de l’inflation et des tensions sur les chaînes d’approvisionnement, on peut raisonnablement s’attendre à une augmentation de 100 à 200 € sur la prochaine génération.

Une estimation prudente placerait l’iPhone 18 Pro autour de 1 429 € à 1 529 € à son lancement. Ce n’est bien sûr qu’une projection : tout dépendra de la stratégie d’Apple et de l’évolution des coûts d’ici septembre.

AppleCare+ et services aussi en hausse

Les nouvelles souscriptions à AppleCare+ pour les Mac et iPad coûtent désormais 50 cents de plus par mois (ou 5 $ de plus par an). Les abonnés déjà engagés conservent leur ancien tarif.

Côté abonnements, Apple Music a augmenté le 17 juillet 2026 :

Formule individuelle : 11,99 $ (au lieu de 10,99 $)

(au lieu de 10,99 $) Formule famille : 19,99 $

Les formules Apple One Famille et Premier ont également grimpé de 2 $. Apple invoque la hausse des coûts de licences musicales. Idem avec iCloud+ dans certains pays.

Un impact réel sur les habitudes d’achat

Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, sur iSoft et un peu partout en discutant, la majorité écrasante des clients comptent modifier leurs comportements d’achat. La réponse la plus fréquente ? Espacer les mises à jour de leur iPhone. Soit ils vont patienter un, deux ou trois ans de plus, soit ils vont attendre une promotion comme l'iPhone Air à 899 € au lieu de 1 219 €. Certains, plus rares, ne veulent plus acheter Apple.

Les analystes estiment que les prix élevés de la mémoire et du stockage devraient rester élevés au moins jusqu’en 2028. Les hausses actuelles ne semblent donc pas temporaires.

En résumé

Entre le matériel, les garanties et les abonnements, il devient de plus en plus difficile d’échapper aux augmentations dans l’écosystème Apple. La France suit globalement le mouvement observé aux États-Unis, tandis que le Japon a déjà vu ses iPhone grimper à cause de la monnaie.

Et vous, ces hausses vont-elles modifier vos prochains achats Apple ?