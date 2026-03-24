Apple unifie ses services entreprises avec Apple Business

Pour célébrer ses 50 ans, Apple enchaîne les annonces ces derniers jours. La firme présente aujourd'hui Apple Business, une nouvelle offre conçue pour les entreprises déjà séduites par son écosystème.

Apple Business : Apple s’attaque à Google Workspace et Microsoft 365

Apple a annoncé ce 24 mars 2026 le lancement d’Apple Business, une plateforme tout-en-un destinée aux entreprises de toutes tailles. Disponible à partir du 14 avril dans 200 pays et régions, dont la France, elle regroupe sous une seule enseigne des services jusqu’ici éparpillés entre Apple Business Manager, Apple Business Connect et Apple Business Essentials.



Le positionnement est clair : Apple veut désormais concurrencer directement Google Workspace et Microsoft 365. Pour la première fois, les entreprises pourront créer des adresses e-mail et des calendriers professionnels sous leur propre nom de domaine, directement depuis l’écosystème Apple. Un annuaire d’entreprise intégré, la délégation de calendrier et des fiches de contact personnalisées complètent l’offre. Apple prend soin de préciser que ces services reposent sur des standards ouverts, ce qui signifie qu’ils restent accessibles même dans des environnements mixtes incluant des appareils Android ou Windows.



Côté gestion de parc, la plateforme intègre un MDM natif entièrement revu, avec un nouveau système de “Blueprints” permettant de préconfigurer des groupes d’appareils avec leurs réglages, applications et politiques de sécurité. Le déploiement sans contact est désormais possible dès la sortie du carton, une simplification bienvenue pour les petites structures sans équipe IT dédiée. Une API d’administration ouvre par ailleurs la porte à des intégrations avancées pour les déploiements à grande échelle.

Apple Business touche aussi à la visibilité locale. Dès cet été aux États-Unis et au Canada, les entreprises pourront créer des publicités directement sur Plans, en plus de leur présence existante dans Mail, Portefeuille et Siri. Une manière pour Apple de monétiser son audience tout en offrant aux commerçants un nouveau canal d’acquisition.L’Europe devrait logiquement emboîter le pas avec l’arrivée des publicités sur Apple Plans dès cet été.

Sur le plan tarifaire, les fonctionnalités de base sont gratuites, y compris le MDM autrefois payant dans Apple Business Essentials. Chaque employé bénéficie de 5 Go de stockage iCloud inclus. Des formules payantes proposent jusqu’à 2 To de stockage par utilisateur. Le support AppleCare+ for Business est également disponible en option.