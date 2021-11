Uber Eats se lance dans le business du cannabis dans la province canadienne de l'Ontario

En Ontario au Canada, il est légal de consommer du cannabis dès 19 ans et de cultiver jusqu'à 4 plants pour sa consommation personnelle. Cette liberté vis-à-vis de la distribution du cannabis a attiré l'attention d'Uber depuis plusieurs mois. Hier, l'entreprise américaine a annoncé commencer la distribution sur son application Uber Eats.

Uber Eats va donner la possibilité de commander du cannabis

Quand on parle d'Uber Eats on pense aux livraisons de menus McDonald's ou de pizza le soir quand le frigo est vide, cette vision va changer à tout jamais pour les habitants de la province canadienne de l'Ontario.

Le géant américain du VTC et de la livraison de repas a annoncé hier soir que son application Uber Eats va bientôt offrir la possibilité de commander du cannabis ainsi que des produits à base de cannabis à tous les utilisateurs majeurs d'Ontario.



Cette annonce exceptionnelle et insolite pour énormément de pays dans le monde a été réalisable grâce au soutien de la chaîne de magasins Tokyo Smoke, un revendeur légal de cannabis qui compte tout de même une cinquantaine de boutiques dans la province de l'Ontario.

Pour le début de cette collaboration, les clients qui passeront par Uber Eats devront aller chercher eux-mêmes leur commande en boutique, le communiqué explique que toutes les commandes qui arriveront seront traitées par ordre chronologique, c'est une promesse.



Pour le moment, il n'est pas question de confier le cannabis aux livreurs pour qu'ils le livrent à une adresse indiquée par les utilisateurs, probablement parce que vis-à-vis de la loi, Uber ne peut pas apporter la preuve que la personne qui récupèrera la commande a bien 19 ans minimum.

En boutique l'approche est différente, les vendeurs peuvent directement vérifier si la personne qui récupère le cannabis est bien majeure en vérifiant la pièce d'identité.



Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber avait déjà déclaré en avril 2021 que l'entreprise s'intéressait au marché de la distribution de cannabis au Canada. Il faut dire que le potentiel de ce marché est gigantesque puisque quasiment toutes les provinces acceptent la consommation en public à partir de 19 ans.

Le partenariat d'Uber est une bonne nouvelle

Au Canada, la légalisation du cannabis est un débat qui dure depuis longtemps, certains disent que c'est une bonne chose, d'autres persistent à dire que c'est une erreur.

Du côté de ceux qui approuvent la légalisation, le rapprochement entre Uber et Tokyo Smoke est une "petite révolution" puisque cela va permettre de réduire progressivement le marché illégal clandestin, Uber l'a d'ailleurs fait remarquer dans son communiqué.



Cette tendance se remarque dans le pays tout entier, plus le marché légal s'agrandit et plus les Canadiens ont tendance à moins acheter auprès des dealers (même avec des prix plus accessibles).



Via

Télécharger l'app gratuite Uber Eats : Livraison de repas