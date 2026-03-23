La publicité dans Apple Plans arrive dès cet été

Apple a longtemps résisté à la tentation publicitaire en dehors de l'App Store. Cette résistance touche à sa fin : selon Mark Gurman de Bloomberg, une annonce officielle concernant l'introduction de publicités dans Apple Plans pourrait tomber dès ce mois de mars 2026, avec un déploiement effectif prévu pour l'été.

Des pubs dans Plans calquées sur Google Maps

Le système envisagé s'inspire directement de ce que propose Google Maps depuis des années. Les commerçants et les marques pourront enchérir sur des mots-clés liés à leurs activités : un traiteur sushi, une station-service ou une pharmacie pourra ainsi apparaître en tête des résultats lorsqu'un utilisateur lance une recherche correspondante dans l'application. Le plus offrant remporte l'emplacement sponsorisé, affiché clairement en première position.

Ces publicités seront visibles sur iPhone, iPad, Mac et même via la version web d'Apple Plans. Apple soignerait particulièrement l'interface destinée aux annonceurs, avec un rendu présenté comme supérieur à celui de la concurrence, et intégrerait l'intelligence artificielle dans la sélection des résultats pour une meilleure pertinence.

Un tournant dans la stratégie publicitaire d'Apple

Ce virage publicitaire s'inscrit dans une dynamique plus large. La division Services d'Apple a déjà franchi le cap des 100 milliards de dollars de revenus annuels en 2025, mais la firme de Cupertino voit dans la publicité un levier encore sous-exploité. eMarketer estime ses revenus publicitaires américains à 8,53 milliards de dollars pour 2026, un chiffre qui laisse entrevoir une marge de progression significative.

Plans n'est pas la seule application dans le viseur : Apple a récemment renforcé la présence publicitaire dans l'App Store au Royaume-Uni et au Japon, et des discussions auraient lieu autour d'Apple News, Podcasts, Livres et même Apple TV. La marque à la pomme avance prudemment pour ne pas heurter ses utilisateurs, mais la direction est clairement tracée.

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