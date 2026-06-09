Avec iOS 27, Apple promet une refonte spectaculaire du mode Flyover d’Apple Plans grâce à l’intelligence artificielle. Les démonstrations affichent un niveau de détail impressionnant, mais plusieurs zones d’ombre subsistent encore quant à la disponibilité réelle de cette amélioration.

Apple Plans devient photoréaliste avec iOS 27, mais gare aux promesses

Apple Plans a toujours souffert d’un complexe face à Google Maps. Depuis le désastreux lancement de 2012, la marque n’a cessé de rattraper son retard, avec des améliorations progressives sur les données, la navigation et le rendu visuel. Avec iOS 27, Apple franchit un cap inédit sur la qualité d’image de son mode Flyover.



La nouveauté repose sur une combinaison d’imagerie aérienne repensée et de modèles Visual Intelligence appliqués directement aux prises de vue. Le résultat annoncé est saisissant : un niveau de détail nettement supérieur sur l’ensemble des éléments visibles depuis les airs, qu’il s’agisse du relief des arbres individuels ou des reflets de la lumière sur les façades vitrées des immeubles. Apple parle d’un rendu proche du photoréalisme, une promesse que les captures montrées lors du keynote de la WWDC 2026 semblaient bel et bien tenir.



Flyover couvre actuellement plus de 350 villes dans le monde en mode 3D, avec des bâtiments, parcs, routes et points de repère modélisés à partir d’images capturées par avion. C’est une des vitrines les plus spectaculaires d’Apple Maps, et la mise à niveau visuelle annoncée pourrait lui redonner un avantage face à Google, qui investit massivement dans la qualité cartographique et l’immersion 3D depuis des années.

Cela dit, un bémol s’impose. Au moment de la publication de la première bêta développeur d’iOS 27, la fonctionnalité n’était pas encore active. Apple l’a annoncée, elle n’est pas encore là. L’autre question qui reste sans réponse concerne la couverture géographique : Apple n’a précisé ni calendrier de déploiement ni liste de villes concernées en priorité.



Si le passé est un indicateur, ce type d’amélioration cartographique tend à arriver d’abord aux États-Unis, puis à s’étendre progressivement au reste du monde, parfois sur plusieurs années. Les utilisateurs européens, et français en particulier, ont souvent attendu longtemps avant de bénéficier des mises à jour de données les plus ambitieuses d’Apple Plans. L’enthousiasme est donc de mise, mais la prudence aussi.