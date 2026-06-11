WhatsApp exigera bientôt iOS 15.5 sur iPhone

Meta a annoncé une mise à jour des exigences système pour WhatsApp sur iPhone. À partir du 30 novembre 2026, l’application ne fonctionnera plus sur les appareils Apple qui tournent sous iOS 15.1 ou inférieur. Elle nécessitera au minimum iOS 15.5.

iPhone concernés par ce changement

Les modèles suivants devront obligatoirement être mis à jour :

iPhone 6s et 6s Plus

iPhone SE (1re génération)

iPhone 7 et 7 Plus

Bonne nouvelle : tous ces modèles peuvent encore recevoir iOS 15.8.8, la dernière mise à jour disponible pour eux. Il suffit donc d’aller dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle pour rester compatible.

Pas de suppression brutale cette année

Contrairement à 2025 où WhatsApp avait complètement abandonné l’iPhone 6, 6 Plus et 5s (bloqués sur iOS 12), Meta fait preuve cette année d’un peu plus de souplesse. Aucun iPhone n’est purement et simplement exclu, à condition de faire la mise à jour.



Meta explique qu’elle supprime chaque année le support des anciennes versions d’iOS qui ont très peu d’utilisateurs et qui ne reçoivent plus de correctifs de sécurité.

Que faire si vous avez un ancien iPhone ?

Vérifiez votre version iOS dans Réglages → Général → Informations Si vous êtes sous iOS 15.4 ou inférieur, mettez à jour vers iOS 15.8.8 avant le 30 novembre 2026. WhatsApp vous enverra également une notification dans l’application pour vous prévenir.

Après cette date, les utilisateurs non mis à jour seront redirigés vers la version web (web.whatsapp.com) uniquement.

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