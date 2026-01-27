Instagram, WhatsApp et Facebook : bientôt des fonctions exclusives payantes

L'époque du "c'est gratuit et ça le restera toujours" semble bien lointaine chez Meta. Si vous utilisez quotidiennement Instagram ou WhatsApp sur votre iPhone, préparez-vous à voir apparaître de nouveaux boutons verrouillés. Le géant américain a confirmé son intention de tester des formules d'abonnement premium sur ses trois applications phares. Attention, on ne parle pas ici du badge bleu "Meta Verified", mais bien de nouvelles fonctionnalités fonctionnelles pour booster votre productivité ou votre curiosité.

Voir les Stories en "fantôme" et IA avancée

Ce qui risque de faire le plus de bruit, c'est ce que Meta prépare pour Instagram. Selon les trouvailles du chercheur Alessandro Paluzzi, souvent très fiable, l'abonnement pourrait inclure des options très demandées par les utilisateurs un peu "stalkers" sur les bords.

Imaginez pouvoir regarder une story sans que l'auteur ne sache que vous l'avez vue. Cette fonction de "vue fantôme", jusqu'ici l'apanage d'applications tierces douteuses, deviendrait officielle et payante. L'offre permettrait aussi de voir immédiatement qui ne vous suit pas en retour ou de créer des listes d'audience illimitées.

Côté technique, Meta mise tout sur l'intelligence artificielle. L'entreprise compte rentabiliser son rachat récent de "Manus" (un agent IA acquis pour 2 milliards de dollars) en l'intégrant directement dans ces offres. De même, l'outil de génération vidéo "Vibes", lancé l'an dernier, passerait sur un modèle freemium : la base reste gratuite, mais les créations plus poussées nécessiteront de passer à la caisse.

Une stratégie inspirée de Snapchat

Pourquoi maintenant ? La réponse se trouve probablement chez le voisin. Snapchat+ a prouvé qu'un modèle payant pouvait fonctionner sur les réseaux sociaux, avec plus de 16 millions d'abonnés. Meta cherche donc à diversifier ses revenus au-delà de la publicité, tout en essayant de rentabiliser ses investissements colossaux dans l'IA.

Pour nous, utilisateurs d'iPhone, cela soulève une question intéressante sur la facturation. Si ces abonnements passent par l'App Store, Apple prendra sa commission habituelle. Mais surtout, cela s'ajoute à une "fatigue de l'abonnement" qui commence à peser lourd. Entre iCloud+, Apple Music, Netflix et maintenant vos réseaux sociaux, la facture mensuelle s'alourdit.

Reste à voir le prix. Meta assure que l'expérience de base restera gratuite, mais si les meilleures fonctions passent derrière un mur payant, l'expérience utilisateur pourrait s'en ressentir. Les tests débuteront dans les mois à venir.

💡 Ce qu'on en pense : C'est un pari risqué pour Meta. Si les fonctions "fantômes" sur Instagram trouveront certainement leur public, payer pour de l'IA générative dans WhatsApp semble moins évident pour le grand public, surtout quand des dizaines d'autres services gratuits et performants restent disponibles ailleurs. Il s'agit simplement d'un moyen pour Meta de monétiser ses plateformes dans un contexte ou la publicité rapporte de moins en moins.



