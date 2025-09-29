Snapchat lance un stockage payant pour les fans des Souvenirs

Snapchat introduit de nouveaux "Plans de stockage Souvenirs" pour répondre aux besoins des utilisateurs ayant accumulé de vastes collections de Souvenirs/Memories, la fonctionnalité permettant de sauvegarder des Snaps depuis son lancement en 2016. Avec plus d’un trillion de Souvenirs enregistrés sur la plateforme, Snap impose désormais une limite de stockage de 5 Go pour les comptes gratuits et propose des options payantes pour ceux qui la dépassent.

Snapchat s'inspire d'iCloud

L'abonnement d’entrée de gamme offre 100 Go de stockage pour Memories à 1,99 €

par mois. Les abonnés Snapchat+, qui paient 3,99 € par mois, bénéficieront de jusqu’à 250 Go de stockage, tandis que ceux abonnés au niveau premium Platinum, à 15,99 € par mois, disposeront de 5 To inclus. Les clients Apple ont un équivalent pour stocker les données de leur iPhone, iPad et autre sur iCloud+.



Selon le communiqué de Snap, la grande majorité des utilisateurs sont bien en-dessous du seuil de 5 Go et ne seront pas affectés par ce changement. Cependant, pour les utilisateurs assidus ayant des milliers de Snaps enregistrés, ces nouveaux plans garantissent la préservation de leurs collections.

Pour faciliter la transition depuis un stockage illimité, Snap offre une période de grâce d’un an de stockage temporaire pour les utilisateurs dépassant la limite de 5 Go. Cette annonce intervient peu après l’introduction récente par Snap d’un abonnement Lens+ à 8,99 € par mois, marquant une poussée plus large vers des fonctionnalités premium sur la plateforme. De quoi rentabiliser les presque 1 milliard d'utilisateurs actifs.

Télécharger l'app gratuite Snapchat