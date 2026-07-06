WhatsApp : bientôt un point vert pour savoir qui est en ligne

Meta teste actuellement une nouvelle fonctionnalité très attendue sur WhatsApp : un point vert qui indique en temps réel quand un contact est connecté. Selon WaBetaInfo, ce petit cercle vert apparaît sur la photo de profil et disparaît dès que la personne quitte l’application.

Comment fonctionne le point vert ?

Pour l’instant, le nouvel indicateur est visible uniquement sur l’écran d’infos du contact (en cliquant sur le nom en haut d’une conversation). Il ne s’affiche pas encore dans la liste des discussions ni pendant la conversation elle-même, mais cela pourrait évoluer dans les prochaines versions. Cette fonctionnalité respecte les règles de confidentialité existantes : si un utilisateur a désactivé son statut « en ligne » ou « dernière connexion », le point vert n’apparaîtra pas.

Déploiement progressif sur iOS

Le point vert est actuellement en test dans la bêta WhatsApp pour iOS (version 26.26.10.72 sur TestFlight). Il est déjà disponible pour certains testeurs et devrait s’étendre à un plus grand nombre dans les semaines à venir. Il avait fait ses débuts sur Android le mois dernier.



Aucune date officielle n’a encore été communiquée pour une arrivée dans la version stable, mais le déploiement semble bien avancé.

Un ajout bienvenu

Ce nouvel indicateur simplifie les échanges en temps réel. Il permet de savoir rapidement si un contact est disponible sans avoir à attendre une réponse ou vérifier manuellement le statut. Très utile pour les discussions professionnelles, familiales ou entre amis. C'est aussi une option de plus pour "traquer" les autres, selon le point de vue.



WhatsApp continue ainsi d’améliorer son application mobile, en s’alignant sur les attentes des utilisateurs qui réclamaient depuis longtemps un indicateur visuel clair et discret

.Respect de la vie privée au cœur du développement

WhatsApp tente de maintenir un équilibre entre fonctionnalités pratiques et protection des données. Le point vert s’adapte automatiquement aux paramètres de confidentialité de chaque utilisateur, évitant tout risque de harcèlement ou d’intrusion. Cette mise à jour s’inscrit dans une série d’améliorations récentes pour WhatsApp sur iOS, avec l’arrivée progressive de nouvelles fonctionnalités IA et une meilleure intégration système. La plus importante parmi les dernières est sans doute le double compte sur iPhone.



Si vous êtes inscrit au programme TestFlight, vous pouvez déjà tester cette nouveauté. Pour les autres utilisateurs, le point vert vert devrait arriver dans les prochaines semaines ou mois sur la version stable.

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