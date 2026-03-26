WhatsApp succombe aux réponses générées par IA et au double compte sur iOS

Meta emboîte le pas à Apple et son Apple Intelligence intégrée à iMessage. WhatsApp vient de déployer une mise à jour controversée de sa fonctionnalité Writing Help (Aide à la rédaction), qui propose désormais des réponses suggérées générées par l’IA directement dans les conversations. Au lieu d’écrire soi-même à ses amis ou à sa famille, l’application peut maintenant proposer des réponses automatiques basées sur le contexte de la discussion. Une fonctionnalité qui fait écho aux suggestions de réponses d’iMessage, très critiquées pour leur côté impersonnel et générique.

Writing Help devient plus intrusif

Initialement lancée l’année dernière pour simplement reformuler les messages, la fonctionnalité va désormais plus loin en générant automatiquement des réponses complètes. Meta assure que les conversations restent privées et que l’utilisation de l’IA n’impacte pas la confidentialité des chats.

Autres nouveautés de la mise à jour

Cette mise à jour apporte également plusieurs améliorations bienvenues :

Double compte sur iPhone : il est désormais possible de se connecter à deux comptes WhatsApp en même temps sur iOS (fonctionnalité déjà disponible sur Android). Voilà qui est bien plus intéressant !

: il est désormais possible de se connecter à deux comptes WhatsApp en même temps sur iOS (fonctionnalité déjà disponible sur Android). Suppression sélective des pièces jointes : vous pouvez maintenant supprimer des photos, vidéos ou documents d’une conversation sans avoir à effacer tout le chat, ce qui permet de libérer de l’espace plus facilement.

: vous pouvez maintenant supprimer des photos, vidéos ou documents d’une conversation sans avoir à effacer tout le chat, ce qui permet de libérer de l’espace plus facilement. Retouche photo avec Meta AI : directement dans un chat, vous pouvez modifier une image (supprimer un élément gênant, changer l’arrière-plan, appliquer un nouveau style, etc.).

: directement dans un chat, vous pouvez modifier une image (supprimer un élément gênant, changer l’arrière-plan, appliquer un nouveau style, etc.). Suggestions de stickers : WhatsApp propose désormais des stickers adaptés en temps réel lorsque vous tapez un emoji.

Ces fonctionnalités sont en cours de déploiement progressif auprès des utilisateurs.

Une tendance qui divise

Si certaines nouveautés (double compte, gestion des pièces jointes, retouche photo) sont appréciées, l’arrivée des réponses IA suscite déjà de nombreuses inquiétudes. Beaucoup y voient une nouvelle étape vers une communication de plus en plus automatisée et moins authentique.

Faut-il vraiment laisser l’IA répondre à nos messages à notre place ? La question se pose désormais sur WhatsApp comme sur iMessage.

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