Snapchat sur iOS va améliorer les discussions : sondages, réponses et réactions

Il y a 1 heure

Applications iPhone

Medhi Naitmazi

Pour commencer 2022 en fanfare, Snapchat a annoncé une mise à jour majeure qui arrivera sur son application iPhone dans les prochains jours et qui rendra les discussions avec les amis plus amusantes et interactives que jamais. Regardons en détail ce qui vous attend dans la version à venir.

Snapchat mise sur la discussion entre amis

Selon Snapchat, après la sortie de cette mise à jour, les utilisateurs pourront répondre, réagir et même sonder leurs amis sur les appareils Android et iOS grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Chat Reply - Avec ce changement, vous pouvez répondre à des messages individuels dans un chat en cours pour vous aider à garder le cap des conversations et à communiquer avec le contexte. Pour lancer un fil de discussion, maintenez le doigt appuyé sur un message dans le chat et appuyez sur Répondre;

- Avec ce changement, vous pouvez répondre à des messages individuels dans un chat en cours pour vous aider à garder le cap des conversations et à communiquer avec le contexte. Pour lancer un fil de discussion, maintenez le doigt appuyé sur un message dans le chat et appuyez sur Répondre; Bitmoji Reactions - Avec cela, il est plus facile que jamais de partager vos sentiments sur le chat Snapchat. Vous avez le choix entre sept émotions Bitmoji, ce qui vous permet de réagir rapidement et facilement à n'importe quel message;

- Avec cela, il est plus facile que jamais de partager vos sentiments sur le chat Snapchat. Vous avez le choix entre sept émotions Bitmoji, ce qui vous permet de réagir rapidement et facilement à n'importe quel message; Autocollants de sondage - Désormais, vous pouvez ajouter des sondages alimentés par des Emoji aux Snaps et aux Stories pour demander l'avis de vos amis. Les sondages visuels Snapchat fonctionnent sur iOS et Android, ce qui permet à tous vos amis de participer et de donner leur avis. De plus, les sondages Snaps ont été conçus dans un souci de transparence : vous pouvez voir comment vos amis ont voté afin de vous assurer que les réponses restent réfléchies et aimables. Pour créer un sondage, consultez la nouvelle option dans le dossier Sticker;

- Désormais, vous pouvez ajouter des sondages alimentés par des Emoji aux Snaps et aux Stories pour demander l'avis de vos amis. Les sondages visuels Snapchat fonctionnent sur iOS et Android, ce qui permet à tous vos amis de participer et de donner leur avis. De plus, les sondages Snaps ont été conçus dans un souci de transparence : vous pouvez voir comment vos amis ont voté afin de vous assurer que les réponses restent réfléchies et aimables. Pour créer un sondage, consultez la nouvelle option dans le dossier Sticker; Amélioration des appels - Snapchat a réimaginé son interface d'appel vidéo et audio pour rendre les conversations en direct plus amusantes. Il est désormais plus facile que jamais d'ajouter des effets et de voir qui a répondu à un appel de groupe avant de s'y joindre. Snapchat fait également remarquer qu'avec ses fonctions d'appel améliorées, les utilisateurs peuvent aussi choisir parmi des millions de Lenses compatibles avec les appels vidéo, ce qui leur permet de trouver encore plus de moyens de s'exprimer.

En décembre dernier, Snapchat a lancé un éditeur vidéo autonome "Story Studio" pour les utilisateurs d'iPhone. Avec cette application, Snap affirme qu'il s'agit d'un moyen rapide et amusant pour les créateurs de réaliser des vidéos verticales avancées et engageantes à partager sur la plateforme. Ainsi, les créateurs disposeront d'outils plus avancés pour éditer leurs vidéos, puisque l'application de Snapchat ne propose pas beaucoup d'outils d'édition.



Quelques semaines avant cela, Snapchat a également annoncé une nouvelle façon de permettre aux créateurs de monétiser leur contenu avec les "Spotlight Challenges", qui offrent des prix en espèces pour encourager les utilisateurs à publier du contenu original sur le réseau social. Un moyen de rester dans la course face à TikTok et Instagram.

