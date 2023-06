Snapchat et Disney célébrent "Disney100" en réalité augmentée

Pour célébrer les 100 ans d'histoire de Disney, Snapchat et Disney se sont associés pour donner vie aux personnages et aux contes bien-aimés de Disney grâce à la technologie AR de Snapchat. Vous retrouverez ainsi plusieurs Lens exclusives, de quoi relancer l'intérêt autour du réseau social qui a refusé un rachat par Facebook il y a quelques années.

Snapchat X Disney

Pour les 100 ans de Disney, Snap a créé une intégration transparente des personnages les plus célèbres dans le monde réel en montrant le potentiel de la réalité augmentée.

Grâce à cette expérience AR, les utilisateurs peuvent s'embarquer dans des aventures palpitantes, comme s'envoler dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, explorer le monde sous-marin de Pandora inspiré par Avatar : Le chemin de l'eau, quitter l'hyperespace sur une planète désertique du Mandalorien ou encore par exemple découvrir comment les vœux sont exaucés dans le prochain film de Disney, Wish.



À chaque cas, les compagnons virtuels prennent vie à vos côtés et réagissent à chacun de vos mouvements. Les costumes sont méticuleusement conçus et adaptés à chaque individu pour une rencontre réaliste et personnalisée. De plus, les environnements cinématographiques envahiront les surfaces du monde réel dans toutes les directions.

Snap a déclaré :

Nous sommes ravis de donner vie à l'enchantement de Disney d'une manière unique et immersive, à la fois pour les personnes présentes à Cannes et pour le public à la maison. Notre technologie AR de pointe redéfinira l'expérience des histoires Disney, démontrant qu'avec un peu de poussière de fée, tout devient possible.

Avec plus de 250 millions de Snapchatters qui utilisent quotidiennement la réalité augmentée et une moyenne de 6 milliards de Lens AR par jour, les capacités de réalité augmentée de Snapchat restent les plus utilisées au monde, signe qu'Apple est dans la bonne direction avec le Vision Pro. D'ailleurs, on s'attend à une annonce concernant une version spéciale de Snapchat pour le casque AR/VR d'Apple.



Pour information, la plateforme compte plus de 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, atteignant un pourcentage impressionnant de 75 % des 13-34 ans dans 20 pays.

Télécharger l'app gratuite Snapchat