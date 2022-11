La recherche en réalité augmentée de Google Maps arrive à Paris

Google apporte une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée « Live View » à son application Maps pour iOS et Android, permettant aux utilisateurs de smartphones de rechercher visuellement des restaurants, cafés et autres commerces situés à proximité. Pour le moment, seules six villes sont concernées, mais Paris en fait partie.

Google Maps facilite la recherche en AR

Pour utiliser « Live View », vous pouvez ouvrir Maps et toucher l'icône de l'appareil photo dans la barre de recherche pour voir ce qui se trouve autour de vous, des magasins et des banques aux distributeurs automatiques en passant par les bars.

Google Maps fournira des directions et des flèches alimentées par la réalité augmentée, vous donnant une idée de la distance qui vous sépare d'un lieu et de la manière dont vous pouvez vous y rendre. En outre, vous pouvez également voir des informations clés sur chaque lieu superposées directement à l'écran, s'il est ouvert, la fourchette de prix et la façon dont il est évalué.



Google indique que les utilisateurs peuvent appuyer sur les catégories de lieux pour voir quels restaurants, bars, boulangeries, parcs et stations de transport en commun se trouvent à proximité.



Google a présenté en avant-première la recherche avec « Live View » en septembre, mais la fonctionnalité est maintenant prête à être lancée. Elle sera déployée à Londres, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco et Tokyo à partir de la semaine prochaine.

D’autres améliorations

Google propose également de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux propriétaires de véhicules électriques de trouver plus facilement la meilleure station de recharge pour leur véhicule grâce à un filtre "charge rapide". De plus, Google développe les informations sur les lieux accessibles aux fauteuils roulants et sans escalier dans le monde entier.Télécharger l'app gratuite Google Maps