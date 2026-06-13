Coup de tonnerre dans le secteur de l’intelligence artificielle. À la suite d’une directive du gouvernement américain, Anthropic a été contraint de suspendre l’accès à ses modèles les plus avancés, Claude Fable 5 et Mythos 5. Une décision exceptionnelle qui soulève de nombreuses questions sur l’avenir de la régulation des IA de pointe.

L’IA d’Anthropic interdite d’accès sur ordre fédéral

Le 12 juin 2026, à 17h21 (heure de la côte Est), Anthropic a reçu une directive de contrôle des exportations émanant du gouvernement américain. L’ordre est immédiat et sans appel : suspendre l’accès à Claude Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu’il se trouve aux États-Unis ou à l’étranger. La portée de la mesure est telle qu’elle contraint Anthropic à désactiver les deux modèles pour l’ensemble de sa clientèle mondiale, sans exception. Les autres modèles Claude ne sont pas concernés.

Une décision ancrée dans le flou juridique

La lettre reçue par Anthropic ne détaille pas les motifs précis de sécurité nationale invoqués. Le gouvernement américain aurait été informé d’une méthode permettant de contourner les garde-fous de Fable 5, un type d’attaque communément appelé “jailbreak”. L’entreprise affirme avoir examiné la démonstration en question : il s’agirait d’une technique non universelle, ciblée, consistant à demander au modèle d’analyser une base de code et d’en corriger les failles. Anthropic précise que le niveau de capacité affiché est déjà disponible sur d’autres modèles grand public, dont GPT-5.5 d’OpenAI, et qu’il est utilisé quotidiennement par des professionnels de la cybersécurité défensive.

Anthropic se défend, mais obtempère

La société se plie à la directive légale tout en contestant fermement sa légitimité. Dans son communiqué officiel, elle rappelle que Fable 5 avait été soumis à des milliers d’heures de tests adversariaux avant son lancement, impliquant le gouvernement américain, le Royaume-Uni et des organismes tiers indépendants. Elle réaffirme sa doctrine de défense en profondeur : rendre les jailbreaks coûteux à produire, les détecter rapidement via une politique de rétention des données, et les contenir. Aucun jailbreak universel n’a à ce jour été identifié sur Fable 5.



Anthropic va plus loin dans sa critique : si ce standard d’exigence zéro-jailbreak était appliqué à l’ensemble de l’industrie, il bloquerait de facto tout déploiement de nouveau modèle frontalier par n’importe quel acteur.

Ce que cela change concrètement

Pour les utilisateurs des produits Claude, les nouvelles sessions basculent automatiquement vers le modèle par défaut configuré ou vers Opus 4.8. Les sessions Fable 5 en cours s’interrompent avec une erreur. Les développeurs qui interrogent l’API doivent migrer leurs intégrations vers un modèle alternatif. Anthropic dit travailler à une restauration de l’accès dans les meilleurs délais, considérant la situation comme un malentendu.



Cet épisode révèle une tension de fond entre la course aux modèles toujours plus capables et le cadre réglementaire américain, encore largement informel et imprévisible. Anthropic plaide depuis longtemps pour un processus statutaire transparent, fondé sur des faits techniques. Cette directive s’en éloigne visiblement.