Elon Musk explique pourquoi Trump est de retour sans le feu vert du conseil de modération

Quand Elon Musk a pris les commandes de Twitter, le milliardaire avait affirmé qu'aucune grande décision ne serait prise sur les déblocages de compte avant plusieurs semaines. Musk parlait de la création d'un "conseil de modération de contenu" avant de réactiver de gros comptes comme celui de Donald Trump. Cependant, Elon Musk n'a pas tenu sa promesse, que ce soit pour le 45e Président des États-Unis comme d'autres comptes qui avaient été bannis par la précédente direction.

Pourquoi Elon Musk n'a pas respecté son engagement ?

Il y a quelques jours, Donald Trump faisait son grand retour sur Twitter, son compte qui était inaccessible pendant plus d'un an est de nouveau visible aujourd'hui. On peut revoir ses tweets et l'ancien Président a retrouvé la totalité de ses followers qui ont tous été rétablis en 24 heures !

Cependant, cela n'était pas censé se passer comme cela... Elon Musk devait d'abord créer un "conseil de modération de contenu" afin d'échanger sur les comptes qui ont été sensibles dans le passé.



Dans l'un de ses tweets, Elon Musk explique que ce "conseil de modération de contenu" n'est pas apparu par hasard. Le milliardaire affirme qu'il a signé un accord pour empêcher des organisations de tenter de nuire aux revenus publicitaires de Twitter. Selon lui, ces groupes ont "rompu l'accord", ce qui fait qu'il n'est plus obligé de faire respecter toutes les dispositions relatives au conseil.

Pour éviter de prendre la décision soi-même, Elon Musk a choisi de demander directement aux utilisateurs Twitter si Donald Trump devait revenir ou non sur le réseau social.

À travers un sondage publié sur son compte personnel et qui a été voté à plus de 15 millions de fois, le compte Twitter du 45e Président des États-Unis a pu être réactivé.

Elon Musk a tweeté "Vox Populi, Vox Dei", comprenez en français "la voix du peuple est la voix de Dieu".

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk parle de "pression externe" sur sa politique

Dans le passé, Elon Musk a déjà rejeté la faute sur les "activistes". Il a tweeté au début du mois de novembre que plusieurs organisations militantes aux États-Unis essayaient de "détruire la liberté d'expression en Amérique" en "faisant pression sur les annonceurs". N'oublions pas que la publicité représente aujourd'hui plus de 80% des revenus de Twitter dans le monde, sans annonceurs, Elon Musk ne peut plus payer ses équipes ou même rentabiliser son achat.



Il y a quelques semaines, le média américain The Verge a vu des documents de l'un des trois grands fournisseurs de publicité qui encouragent les clients à cesser de diffuser des annonces sur le Twitter. Au lieu de mentionner la pression des activistes politiques ou sociaux, Omnicom Media Group et d'autres ont cité les inquiétudes concernant la conformité, l'imitation, le manque de modération et la façon dont les vagues de licenciements endommageraient la capacité de Twitter à fonctionner correctement.