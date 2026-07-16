Apple vend enfin des iPad mini 7 reconditionnés sur le refurb

Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un bon plan : Apple a ajouté l’iPad mini 7 équipé de la puce A17 Pro à sa boutique de produits reconditionnés aux U.S. et au Canada. C’est la première fois depuis sa sortie en octobre 2024. On l'attend désormais en Europe et particulièrement en France.

Caractéristiques et prix de l'iPad mini 7

Ce modèle conserve les principaux atouts de la version neuve de l'iPad mini 7 :

Écran de 8,3 pouces

Appareil photo 12 mégapixels avec Center Stage

Bouton Touch ID intégré à l’allumage

Aux États-Unis, le prix de départ pour un modèle Wi-Fi 128 Go est de 509 $, contre 599 $ pour la version neuve. Attention cependant : Apple avait augmenté le prix du modèle neuf il y a quelques semaines (il était à 499 $ auparavant), ce qui rend le reconditionné légèrement plus cher que le prix d’origine. Incroyable mais vrai.

Garantie et état des produits sur le refurb

Apple certifie que ses produits reconditionnés :

Bénéficient d’une nouvelle batterie et d’une coque extérieure neuve

et d’une Sont livrés dans un emballage simple mais neuf

Incluent tous les accessoires d’origine (chargeur 20W USB-C et câble)

Chaque appareil passe par un processus complet de nettoyage et d’inspection pour garantir un état proche du neuf. Ils bénéficient de la garantie Apple d’un an, avec possibilité de souscrire à AppleCare+.

Pour l’instant, cette offre est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

En attendant le prochain modèle

Rappelons qu’Apple préparerait un nouvel iPad mini 8 avec écran OLED et plusieurs améliorations pour octobre 2026. Les rumeurs peuvent encore évoluer, mais cela confirme que la gamme mini reste bien vivante chez Apple.

Si vous êtes à la recherche d’un iPad compact performant à un prix plus abordable, les modèles reconditionnés peuvent être une excellente option. Sauf qu'Amazon le vend actuellement à 480 € tout neuf !

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