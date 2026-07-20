Une nouvelle puce bien plus rapide pour l'iPad mini 8 OLED

Selon toute vraisemblance, Apple prépare un nouvel iPad mini qui devrait arriver d’ici octobre 2026. Et cette fois, la mise à jour s’annonce particulièrement intéressante. Si l'écran OLED est le plus visible, sous le capot, un autre changement devrait ravir les joueurs.

Un processeur bien plus puissant

Mark Gurman de Bloomberg évoque un « major processor leap », autrement dit un bond important en termes de performances. Le modèle actuel, l'iPad mini 7 sorti fin 2024, embarque une puce A17 Pro. Les rumeurs les plus récentes parlent désormais d’une A19 Pro, voire d’une A20 Pro attendue avec l'iPhone 18 Pro.

Dans les deux cas, cela représenterait un vrai saut de génération, avec des gains attendus en puissance brute, en efficacité énergétique et en capacités liées à Apple Intelligence.

Un écran OLED tant attendu

L’autre grande nouveauté concerne l’écran. Après plusieurs années d’attente, le prochain iPad mini 8 devrait enfin passer à la technologie OLED.

Avantages attendus du passage du LCD à l'OLED :

Noirs plus profonds

Contraste nettement supérieur

Meilleure luminosité

Consommation d’énergie optimisée

Certains rapports indiquent même que la production des dalles OLED a déjà démarré chez les fournisseurs d’Apple, mais qu'on sera limité à 60 Hz (contre 120 sur les iPad Pro).

D’autres améliorations en approche

En plus de l’écran et de la puce, plusieurs autres évolutions sont évoquées dans les rumeurs :

Un système de haut-parleurs à vibration (pour un son plus immersif malgré le format compact)

Une meilleure résistance à l’eau et à la poussière.

Une mise à jour très attendue

L’iPad mini n’avait pas connu de véritable révolution depuis plusieurs années. Entre l’arrivée de l’OLED et un processeur nettement plus puissant, cette prochaine génération pourrait enfin remettre le format compact d’Apple au goût du jour, surtout pour ceux qui cherchent une tablette portable mais performante.

On devrait en savoir davantage d’ici l’automne. En attendant, l’actuel iPad mini A17 Pro reste une valeur sûre… mais il risque de faire un peu pâle figure face à son successeur.