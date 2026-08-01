iPad Air M5 : écran OLED et nouveau design en 2027

L’iPad Air n’a pas changé de design depuis 2020, soit environ six ans. C’est aujourd’hui le modèle d’Apple qui trainé le plus longtemps la même coque dans toute la gamme de tablettes. Mais 2027 pourrait marquer la fin de cette longue période de stabilité, alors que l'iPad Pro M4 a initié le mouvement que l'iPad mini 8 devrait le suivre dans les prochains mois.

Un design figé depuis six ans

La quatrième génération d’iPad Air, sortie en 2020, a introduit les côtés plats, l’écran bord à bord et le Touch ID intégré dans le bouton supérieur. Depuis, les versions M1, M2, M3 et M4 se sont contentées de mises à jour internes. Aucun changement extérieur n’a été apporté, mais le style général reste une référence.

L’OLED et la puce M5 : un tournant majeur

Tout pourrait évoluer début 2027. Apple devrait passer l’iPad Air à un écran OLED, fourni principalement par Samsung Display (et éventuellement BOE). Il s’agirait de panneaux mono-couche LTPS, moins coûteux et moins lumineux que les OLED tandem des iPad Pro. La puce M5 est également attendue.

Ce double bond technologique (écran + processeur) serait le plus important depuis des années pour la gamme Air. Il s’inscrit dans le déploiement progressif de l’OLED chez Apple, qui touchera ensuite l’iMac et le MacBook Air. Le MacBook Pro / Ultra devrait y passer entre temps.

Un concept d'iPad Air M5. © iPhoneSoft.

Pourquoi un redesign devient crédible

Quand l’iPad Pro M4 est passé à l’OLED en 2024, Apple en a profité pour le redessiner complètement (châssis beaucoup plus fin). Le même schéma pourrait se répéter pour l’Air.

Parallèlement, l’iPad mini 8 est attendu en octobre 2026 avec un nouvel écran OLED, un design renouvelé, un système de haut-parleurs à vibration (sans trous) et une résistance à l’eau inédite sur une tablette Apple. Or l’iPad Air et l’iPad mini partagent les mêmes caractéristiques de design depuis longtemps : le mini a adopté le look de l’Air en 2021 et l’a conservé jusqu’à l'actuel mini 7.

Si le « mini » inaugure une nouvelle coque cette année, l’Air est le candidat le plus logique pour la reprendre en 2027. Historiquement, l’iPad mini original de 2012 avait déjà inspiré le design de l’iPad Air sorti un an plus tard.

Ce que l’on pourrait retrouver

Si aucune fuite n'a pour le moment confirmé un redesign de l’iPad Air M5, on imagine qu'il reprendra :

un système de haut-parleurs sans trous (vibration),

une meilleure résistance à l’eau et à la poussière,

une puce plus véloce,

un châssis éventuellement plus fin grâce à l’OLED.

L’arrivée de l’OLED et de la puce M5 en 2027 offre à Apple l’occasion idéale de moderniser enfin le design de l’iPad Air, qui n’a pas évolué depuis six ans. Reste à voir si Apple va conserver une gamme de tablettes si étendue, avec deux iPad Pro, deux iPad Air, un iPad mini et un iPad tout court. Qu'en pensez-vous ?