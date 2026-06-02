Apple Watch 13 de 2027 : un écran OLED HMO pour une meilleure autonomie
- Alban Martin
- Il y a 3 min
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Selon un rapport du média coréen The Elec, Apple serait en train d’évaluer une nouvelle technologie d’écran OLED baptisée HMO (High-Mobility Oxide). Développée par LG Display, cette avancée pourrait équiper l’Apple Watch Series 13 (2027) et offrir une efficacité énergétique nettement supérieure à l’actuelle LTPO.
HMO : le successeur prometteur de LTPO
Actuellement, les Apple Watch utilisent la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) qui permet l’Always-On Display et un rafraîchissement variable (1 à 60 Hz ou 120 Hz selon les modèles), comme sur l'iPhone 14 Pro et supérieur.
La nouvelle technologie HMO promet :
- Une mobilité des électrons beaucoup plus élevée (cible : 30 à 50 cm²/Vs contre moins de 10 cm²/Vs pour les oxide TFT actuels).
- Une consommation d’énergie réduite tout en maintenant une excellente luminosité et fluidité.
- Une intégration plus simple sur les lignes de production existantes grâce au procédé « sputtering ».
Samsung Display explore de son côté une approche différente avec le dépôt par couche atomique (ALD), plus précis mais plus lent.
Pourquoi Apple teste d’abord sur l’Apple Watch ?
Historiquement, Apple utilise la montre comme terrain d’expérimentation pour les nouvelles technologies d’écran avant de les déployer sur iPhone (exemples : LTPO, Always-On, etc.). Un lancement sur l’Apple Watch 2027 serait donc logique et permettrait de valider la technologie à plus petite échelle.
Impact attendu sur l’autonomie
Une meilleure efficacité du panneau OLED devrait se traduire par :
- Une autonomie prolongée (surtout en Always-On Display)
- Possiblement des fonctionnalités plus gourmandes sans sacrifier l’endurance
Rappel : l’Apple Watch Ultra 3 atteint déjà d’excellents scores d’autonomie. Cette évolution pourrait permettre à Apple de viser encore plus haut si la prochaine Ultra en est également équipée.
Calendrier et incertitudes
- 2026 : pas de gros changement de design ni de technologie d’écran majeur attendu.
- 2027 : possible arrivée de la HMO sur Apple Watch Series 13.
- 2028 : refonte de design majeure envisagée.
LG Display doit encore valider la production de masse (rendement, uniformité, fiabilité, température de process). Rien n’est donc garanti à ce stade, mais les signes sont très positifs.
Si cette technologie se confirme, l’Apple Watch 2027 deviendrait encore plus agréable au quotidien : écran toujours allumé plus économe, meilleure autonomie et potentiellement une luminosité accrue en extérieur.
Attendez-vous la Apple Watch 2027 pour bénéficier de cette nouvelle dalle OLED plus efficace ? Ou préférez-vous passer à la Series 12 ou l’Ultra 4 cette année ?