Apple Watch 13 de 2027 : un écran OLED HMO pour une meilleure autonomie

Selon un rapport du média coréen The Elec, Apple serait en train d’évaluer une nouvelle technologie d’écran OLED baptisée HMO (High-Mobility Oxide). Développée par LG Display, cette avancée pourrait équiper l’Apple Watch Series 13 (2027) et offrir une efficacité énergétique nettement supérieure à l’actuelle LTPO.

HMO : le successeur prometteur de LTPO

Actuellement, les Apple Watch utilisent la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) qui permet l’Always-On Display et un rafraîchissement variable (1 à 60 Hz ou 120 Hz selon les modèles), comme sur l'iPhone 14 Pro et supérieur.



La nouvelle technologie HMO promet :

Une mobilité des électrons beaucoup plus élevée (cible : 30 à 50 cm²/Vs contre moins de 10 cm²/Vs pour les oxide TFT actuels).

Une consommation d’énergie réduite tout en maintenant une excellente luminosité et fluidité.

Une intégration plus simple sur les lignes de production existantes grâce au procédé « sputtering ».

Samsung Display explore de son côté une approche différente avec le dépôt par couche atomique (ALD), plus précis mais plus lent.

Pourquoi Apple teste d’abord sur l’Apple Watch ?

Historiquement, Apple utilise la montre comme terrain d’expérimentation pour les nouvelles technologies d’écran avant de les déployer sur iPhone (exemples : LTPO, Always-On, etc.). Un lancement sur l’Apple Watch 2027 serait donc logique et permettrait de valider la technologie à plus petite échelle.

Impact attendu sur l’autonomie

Une meilleure efficacité du panneau OLED devrait se traduire par :

Une autonomie prolongée (surtout en Always-On Display)

Possiblement des fonctionnalités plus gourmandes sans sacrifier l’endurance

Rappel : l’Apple Watch Ultra 3 atteint déjà d’excellents scores d’autonomie. Cette évolution pourrait permettre à Apple de viser encore plus haut si la prochaine Ultra en est également équipée.

Calendrier et incertitudes

2026 : pas de gros changement de design ni de technologie d’écran majeur attendu.

2027 : possible arrivée de la HMO sur Apple Watch Series 13.

2028 : refonte de design majeure envisagée.

LG Display doit encore valider la production de masse (rendement, uniformité, fiabilité, température de process). Rien n’est donc garanti à ce stade, mais les signes sont très positifs.



Si cette technologie se confirme, l’Apple Watch 2027 deviendrait encore plus agréable au quotidien : écran toujours allumé plus économe, meilleure autonomie et potentiellement une luminosité accrue en extérieur.



Attendez-vous la Apple Watch 2027 pour bénéficier de cette nouvelle dalle OLED plus efficace ? Ou préférez-vous passer à la Series 12 ou l’Ultra 4 cette année ?