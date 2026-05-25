watchOS 27 : les nouveautés attendues sur Apple Watch selon Bloomberg

Apple dévoilera watchOS 27 lors de sa keynote WWDC 2026 le lundi 8 juin 2026, dans la foulée d’iOS 27 et de macOS 27, notamment. Bien que l’accent soit mis sur la stabilité et les performances, plusieurs améliorations intéressantes sont déjà attendues pour cette mise à jour. Si nous avions déjà vu les nouveautés attendues avec l’Apple Watch 12, Bloomberg confirme tout cela.

Dates de sortie

Voici le calendrier de sortie de watchOS 27 :

Keynote : 8 juin 2026

Beta développeurs : disponible juste après la keynote

Beta publique : prévue en juillet 2026

Sortie finale : septembre 2026 (en même temps qu’iOS 27)

Principales nouveautés attendues sur watchOS 27

Suivi amélioré de la fréquence cardiaque

Selon Mark Gurman de Bloomberg, watchOS 27 apportera des améliorations notables au suivi de la fréquence cardiaque. Bien que les détails restent limités pour l’instant, cette mise à niveau devrait offrir une plus grande précision et de nouvelles analyses.

Nouveau cadran Modular

Une nouvelle variante du cadran Modular Ultra (actuellement exclusif à l’Apple Watch Ultra) sera étendue à d’autres modèles. Cela permettra à plus d’utilisateurs de profiter de ce cadran très complet et modulable. Nous l’avions déjà évoqué il y a plusieurs semaines.

Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence

watchOS 27 devrait enrichir les capacités d’IA déjà présentes sur watchOS 26. Actuellement disponibles (sur Apple Watch couplée à un iPhone 15 Pro ou plus récent) :

Workout Buddy

Traduction en direct dans Messages

Résumés de notifications

De nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence sont attendues, tirant parti de la puissance de l’iPhone pour rendre l’Apple Watch encore plus intelligente et contextuelle.

Nouvelles fonctionnalités Satellite

L’Apple Watch Ultra 3 dispose déjà de la connectivité satellite. Avec watchOS 27 et iOS 27, Apple devrait étendre ces capacités avec notamment :

Apple Plans via satellite

Support Photos pour Messages via satellite

Ces fonctionnalités permettraient d’utiliser Plans et d’envoyer des photos par satellite sans iPhone à proximité. Apple a d’ailleurs renforcé son partenariat avec Globalstar via Amazon pour développer ces services.

Autres améliorations

Meilleure stabilité et performances globales

Corrections de bugs

Petites ajustements d’interface et d’expérience utilisateur

Apple semble privilégier la fiabilité pour cette version, après plusieurs mises à jour riches en fonctionnalités.

watchOS 27 s’annonce comme une mise à jour solide et mature, axée sur la précision, l’intelligence et la connectivité. Les fans d’Apple Watch devraient particulièrement apprécier les améliorations de suivi cardiaque et les nouvelles capacités satellite.

Vous possédez une Apple Watch ? Quelle fonctionnalité aimeriez-vous voir arriver en priorité sur watchOS 27 ? Rappelons qu’Apple devrait inclure de nouveaux capteurs de santé dans ses Apple Watch 12 et Ultra 4, ce qui, automatiquement, ajoutera aussi de nouvelles fonctionnalités dans watchOS 27.