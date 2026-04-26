Est-ce qu’on dit un keynote ou une keynote Apple ?

Masculin ou féminin, “keynote” continue de semer le doute dans la langue française. Entre logique étymologique et usage courant, les deux formes coexistent… et le débat reste ouvert. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce mot magique du côté d’Apple.

Un keynote ou une keynote ? La question qui divise la presse tech française

Chaque année, à l’approche d’un événement Apple, la même bataille silencieuse se joue dans les rédactions françaises. Certains titrent “le keynote de septembre”, d’autres préfèrent “la keynote d’Apple”. Alors, masculin ou féminin ? La réponse est moins tranchée qu’on pourrait le croire.



Le mot “keynote” vient de l’anglais, où il désigne au sens littéral la “note clef” d’un discours, l’idée centrale autour de laquelle tout s’organise. Dans le monde de la tech, il s’est imposé pour désigner les grandes conférences de présentation de produits, popularisées par Steve Jobs lors des événements Macworld puis des Apple Special Events. Ce glissement sémantique s’est fait si naturellement que le terme est aujourd’hui utilisé bien au-delà d’Apple, pour n’importe quelle prise de parole inaugurale lors d’un salon ou d’une conférence professionnelle.

Mais l’anglais ne connaît pas de genre grammatical. En intégrant “keynote” dans la langue française, les locuteurs ont donc dû trancher arbitrairement, et l’usage s’est révélé particulièrement hésitant. Le Wiktionnaire recense d’ailleurs les deux constructions dans ses exemples, avec “ce keynote” côté masculin et “une keynote” côté féminin, sans en privilegier une.

L’argument le plus solide en faveur du féminin est étymologique : “keynote” se traduit naturellement par “note clé”, et “note” est un nom féminin en français. Suivre ce raisonnement conduit à “la keynote”, ce que fait une bonne partie de la presse tech hexagonale, dont plusieurs grands titres spécialisés. L’analogie avec “la conférence” renforce encore cette tendance.



En faveur du masculin, on invoque souvent la règle non écrite qui veut que les emprunts anglais courts se masculinisent par défaut en français, à l’image de “le tweet”, “le post” ou “le stream”. L’événement étant aussi perçu comme un “discours” ou un “show”, deux noms masculins, le “un keynote” s’est solidement ancré dans certains usages.



En pratique, les deux formes coexistent sans que l’une soit fautive. Ce qui compte, c’est la cohérence au sein d’un même texte. Chez iPhoneSoft, nous avons depuis longtemps opté pour le masculin, une convention rédactionnelle assumée dans un paysage où, finalement, chacun fait sa propre règle.



Et vous, vous dites un keynote ou une keynote ?