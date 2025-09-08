Ce qu'Apple ne dévoilera pas lors du keynote du 9 septembre 2025

À quelques heures du traditionnel événement de rentrée d'Apple, les attentes sont clairement définies autour de l'iPhone 17 et de ses déclinaisons. Mais si les projecteurs se braquent sur les stars attendues de cette keynote baptisée "Awe Dropping", de nombreux produits Apple resteront dans l'ombre. Entre reports stratégiques et calendriers de développement décalés, voici ce qu'il ne faut pas espérer voir débarquer ce mardi soir.

Les Mac et la puce M5 absents jusqu'en 2026

Les amateurs de Mac devront encore patienter plusieurs mois avant de découvrir la prochaine génération d'ordinateurs Apple. Comme le confirment les sources spécialisées, aucun Mac ne sera présenté lors de cette keynote de septembre. Une absence qui suit la logique habituelle d'Apple, qui réserve traditionnellement ses annonces Mac pour l'automne tardif.

La puce M5, très attendue par les professionnels, ne ferait même pas son apparition avant début 2026 selon les dernières informations. Cette temporalité s'explique par les cycles de développement des processeurs Apple Silicon, qui nécessitent des phases de test approfondies. Le MacBook Pro nouvelle génération, qui intégrera cette puce révolutionnaire, devra donc attendre encore plusieurs mois.

Quant au Mac Pro sous Apple Silicon, il reste au stade de rumeurs sans date précise, suggérant un lancement potentiellement décalé à l'année suivante. Apple semble privilégier une approche prudente pour ses machines les plus puissantes.

L'écosystème maison connectée reporté au printemps

L'un des grands absents de cette keynote sera sans conteste le HomePad, cet écran connecté hybride entre HomePod et iPad qu'Apple développe pour conquérir le marché de la domotique. Ce produit inédit, qui devait marquer l'entrée fracassante d'Apple dans l'univers des assistants domestiques à écran, a pris du retard à cause des limitations de Siri.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème Apple pose encore des défis techniques, repoussant ainsi le lancement de ce HomePad au printemps 2026. Cette temporalité s'avère d'autant plus frustrante que la concurrence avec les Echo Show d'Amazon et les Google Nest Hub s'intensifie.

Parallèlement, le développement de homeOS, le système d'exploitation dédié à la maison connectée, reste dans les cartons. Pourtant essentiel pour faire fonctionner ces futurs appareils domestiques, cet OS spécialisé était attendu depuis la WWDC, mais Apple préfère visiblement peaufiner son approche avant de se lancer sur ce marché stratégique.

Les iPad et autres produits en stand-by

Les tablettes Apple brilleront également par leur absence lors de ce keynote. Aucune nouvelle génération d'iPad n'est prévue pour septembre, Apple concentrant ses efforts sur la gamme iPhone et les accessoires qui l'accompagnent. Les iPad mini et iPad Pro attendront probablement l'année prochaine pour bénéficier de leurs mises à jour respectives.

L'Apple Vision Pro 2, malgré les rumeurs d'une possible puce M4 ou M5, ne devrait pas non plus faire son apparition. Apple semble vouloir laisser du temps à son casque de réalité mixte pour trouver son public avant de lancer une nouvelle génération.

Enfin, bien que l'Apple TV et le HomePod mini 2 figurent dans certaines spéculations, leur présence reste très incertaine. Ces produits pourraient attendre un événement dédié ou une simple annonce par communiqué de presse dans les semaines suivantes.

Cette keynote de septembre s'annonce donc résolument centrée sur l'iPhone 17 et son écosystème direct, laissant les autres gammes Apple pour des annonces ultérieures plus ciblées. Rendez-vous demain à 19h sur iSoft pour tout savoir des nouveautés d'Apple de la rentrée !