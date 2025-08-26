Vers une fin d’année 2025 sans Mac M5

Apple s’apprête à entrer dans sa période de lancements majeurs de l'année avec de nouveaux produits dans presque toutes ses catégories, l’iPhone 17 en tête. Alors que certains appareils longtemps mis de côté vont recevoir une mise à jour comme l’Apple TV ou le HomePod mini, une catégorie populaire devrait être le grand absent : le Mac. Les ordinateurs actuels, équipés de la puce M4, seront remplacés l'an prochain.

Une avalanche de nouveautés, mais pas pour le Mac

La saison automnale d’Apple, qui débute généralement en septembre, s’annonce chargée. Un événement dédié à l’iPhone est attendu aux alentours du 9 septembre, dévoilant :

Au total, 13 nouveaux produits pourraient être lancés cet automne, mais aucun Mac ne devrait y figurer, un première chez Apple depuis des années.

Le Mac repoussé à 2026

Bien qu’un MacBook Pro M5 et un MacBook Air M5 soient en préparation, les dernières informations indiquent que leur lancement est repoussé à début 2026. De même, le Mac Pro, qui attend une mise à jour avec une potentielle puce M4 Ultra, ne figure pas dans les prévisions de lancements automnaux selon les analystes. Cette absence est d’autant plus frappante que Apple prévoit une gamme de produits particulièrement diversifiée cette année, incluant des mises à jour rares comme l’Apple TV 4K, le HomePod mini, l'AirTag et l’Apple Vision Pro.

Une attente qui ne devrait pas être trop longue

Pour les utilisateurs de Mac, l’attente ne devrait tout de même pas être un supplice. Les rapports suggèrent que les nouveaux Mac équipés de la puce M5 arriveront début 2026, offrant une mise à jour significative pour les MacBook Pro et Air. Mais si vous pouvez patienter un peu plus, préférez les modèles avec la puce M6 qui, selon toute vraisemblance, apporteront un nouveau design et même un affichage OLED sur la gamme "Pro".



Parmi cette vague de nouveautés, quels sont les produits Apple que vous attendez le plus ? À la rédaction, l'iPhone 17 Air, l'Apple Watch Ultra 3, les AirPods 3 et le HomePod mini 2 sont nos favoris.