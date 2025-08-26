iPhone 17 : que cachent le nom "Awe Dropping" et le logo de la keynote Apple ?

Apple décline une nouvelle fois son art du mystère avec l'annonce de sa keynote septembre baptisée « Awe Dropping ». Derrière ce nom énigmatique se cache un savant mélange de promesses technologiques et de communication maîtrisée, dans la plus pure tradition de la firme de Cupertino.

Un nom qui cache ses intentions

Le choix d'« Awe Dropping » n'est évidemment pas le fruit du hasard chez Apple. Cette expression détourne habilement le terme « jaw-dropping » (littéralement « qui fait tomber la mâchoire ») pour créer un néologisme évocateur. Le mot « awe » évoque l'émerveillement et l'admiration, tandis que « dropping » suggère quelque chose qui tombe ou qui frappe par son impact.

Cette approche linguistique s'inscrit parfaitement dans la stratégie de naming d'Apple pour ses événements. La marque excelle dans l'art de créer des titres à double sens qui alimentent les spéculations tout en révélant subtilement les thématiques abordées. On se souvient de « Hi, Speed » en 2020 pour l'arrivée de la 5G, ou encore « Wonderlust » lors de la transition vers l'USB-C sur iPhone 15.

Le terme pourrait également faire écho à l'esthétique Liquid Glass d'iOS 26 et pressentie pour le design physique de l'iPhone 17. Cette notion de fluidité et de mouvement se marie parfaitement avec l'idée d'une « goutte d'émerveillement » qui pourrait caractériser la nouvelle génération d'iPhone.

Une palette visuelle qui en dit long

Les codes couleurs choisis pour cette invitation méritent également l'attention. Apple utilise traditionnellement ses visuels d'invitation comme des indices subtils sur les nouveautés à venir.Les teintes et les effets graphiques donnent souvent des pistes sur les coloris des nouveaux produits ou les évolutions d'interface. Dans ce sens, Mark Gurman a suggéré sur X que l'orange était celui de l'iPhone 17 Pro tandis que le bleu clair faisait référence à l'iPhone 17 Air.

Cette approche du storytelling visuel permet à Apple de maintenir l'attention de sa communauté tout en distillant des indices aux observateurs les plus attentifs. Chaque détail graphique devient matière à interprétation et nourrit l'écosystème de rumeurs qui entoure chaque lancement de produit Apple. De fait : chaque visuel de keynote s'est rapproché du produit final.

L'événement du 9 septembre s'annonce donc comme un moment charnière pour la gamme iPhone, avec l'introduction de l'iPhone Air tant attendu et des évolutions en matière d'intelligence artificielle intégrée. Le nom « Awe Dropping » semble promettre des innovations capables de susciter cette admiration dont Apple a le secret.



Et vous, quelles sont vos théories sur la keynote du 9 septembre ?