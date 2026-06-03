La Pologne veut interdire les téléphones à l’école pour les moins de 16 ans

Le gouvernement polonais a approuvé un projet de loi qui pourrait marquer un tournant majeur dans la lutte contre l’addiction aux écrans chez les jeunes. Si le texte est adopté par le parlement et le président Karol Nawrocki, les élèves de moins de 16 ans (écoles primaires) n’auront plus le droit d’utiliser leur smartphone ou montre connectée pendant toute la journée scolaire, y compris pendant les pauses.

Détails du projet polonais

Voici les points clés du projet de loi :

Interdiction totale pendant les cours, les récréations et les activités périscolaires.

Les élèves pourront apporter leur téléphone, mais devront le déposer dans un espace sécurisé prévu par l’école jusqu’à la sortie.

Exceptions : enseignants, personnel, élèves atteints de maladies (ex. diabète), situations d’urgence.

Entrée en vigueur prévue : 1er septembre 2026 (rentrée scolaire).

Le Premier ministre Donald Tusk a justifié cette mesure :

Nous proposons une interdiction des téléphones portables pendant les cours et les pauses dans les écoles primaires. Ce n’est pas une solution parfaite, mais nous devons nous attaquer à ce grave problème d’addiction aux téléphones et à internet.

Comparaison avec la France

La Pologne n'est pas la première en Europe à prendre de telle décision. La France fait partie des pays pionniers sur ce sujet :

Depuis 2018 : interdiction légale des téléphones portables (et objets connectés) dans les écoles élémentaires et collèges (article L. 511-5 du Code de l’éducation).

Rentrée 2025 : généralisation du dispositif « Portable en pause » dans tous les collèges. Chaque établissement doit organiser la mise à l’écart des téléphones (casiers, sacs, etc.).

Rentrée 2026 : Emmanuel Macron a confirmé l’extension de l’interdiction aux lycées (« de la cloche à la cloche »).

La France va donc plus loin que la Pologne sur le volet secondaire (collèges + lycées), tandis que la Pologne cible spécifiquement les primaires et les moins de 16 ans de manière très stricte.

Vérification d’âge sur les sites pour adultes : la Pologne suit la France

Le gouvernement polonais a également approuvé une mesure obligeant les sites pornographiques à mettre en place un système de vérification d’âge efficace.



La France est là aussi en avance :

Loi SREN (2024) : obligation de vérification d’âge sur les sites X (pornographiques).

Depuis janvier 2025 : mise en application avec référentiel de l’Arcom (double anonymat, carte d’identité, etc.).

Le Conseil d’État a confirmé l’obligation en 2025 pour les sites basés dans l’UE.

Le Royaume-Uni (2019), plusieurs États américains et maintenant la Pologne suivent cette tendance de protection des mineurs.

Une tendance mondiale

Plusieurs pays ont déjà franchi le pas :

Italie : interdiction totale depuis 2024, étendue aux lycées.

Corée du Sud : interdiction pendant les heures de cours depuis mars 2026.

Pays-Bas : des études montrent une meilleure concentration et un meilleur climat scolaire après l’interdiction.

Pourquoi ces mesures ? Les gouvernements s’inquiètent de l’addiction, du cyberharcèlement, des troubles du sommeil et de la baisse de concentration. Des études confirment que l’absence de téléphone améliore les résultats scolaires et les interactions sociales.



Pour les parents et élèves en France : avec l’extension aux lycées en 2026, le pays se positionne parmi les plus stricts d’Europe. Reste à voir si ces mesures seront réellement appliquées et efficaces sur le terrain. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous configuré le contrôle parental sur l'iPhone de votre enfant ?



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