Apple élargit sa plainte contre OpenAI à une quarantaine d'anciens employés

Le bras de fer entre Apple et OpenAI s'intensifie. Le fabricant de l'iPhone étend son offensive judiciaire en impliquant des dizaines d'anciens employés dans son enquête sur un possible vol de secrets industriels.

Apple élargit son offensive judiciaire contre OpenAI à des dizaines d'anciens salariés

Comme nous l'évoquions récemment, une guerre juridique démarre entre Apple et OpenAI sur fond de vol de secrets industriels. Ce qui devait rester une affaire ciblée autour de deux transfuges prend une tout autre dimension : Apple vient de passer à la vitesse supérieure en visant une quarantaine d'anciens salariés d'un coup.



L'entreprise ne cherche plus seulement à établir la culpabilité de ses deux anciens cadres, Tang Tan et Chang Liu. Elle veut désormais savoir jusqu'où va le problème. Concrètement, ces dizaines de personnes reçoivent l'ordre de conserver précieusement tous leurs échanges et documents professionnels, une manœuvre juridique classique qui précède souvent des demandes de communication de preuves bien plus larges.

Ce virage en dit long sur la lecture qu'Apple fait de la situation. Officiellement, seuls deux noms figurent dans la plainte initiale : celui de Tang Tan, aujourd'hui responsable du matériel chez OpenAI après vingt-quatre ans passés à façonner le design de l'iPhone, et celui de Chang Liu, ex-ingénieur système électrique. Mais en interne, Apple semble convaincue que ces deux départs ne sont que la partie émergée d'un mouvement plus vaste, alimenté par un vivier de plus de 400 anciens employés aujourd'hui présents chez son rival.



Face à cette offensive, OpenAI campe sur une ligne de défense simple : l'entreprise affirme n'avoir vu passer aucune preuve tangible venant étayer les accusations. Un désaccord frontal qui promet de s'étirer, d'autant qu'Apple ne réclame pas de simples excuses. La marque veut une injonction interdisant purement et simplement l'usage de toute information issue de ses équipes dans la conception du futur appareil grand public d'OpenAI, plus des dommages et intérêts substantiels.