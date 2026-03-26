Apple renforce sa stratégie industrielle aux États-Unis en accueillant quatre nouveaux partenaires au sein de son programme de fabrication locale. Un investissement supplémentaire de 400 millions de dollars qui illustre la volonté du groupe de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement dans un contexte de tensions commerciales.

Apple élargit son programme de fabrication américaine avec quatre nouveaux partenaires

Dans un contexte de tensions commerciales persistantes, Apple continue de muscler sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis. La firme de Cupertino a annoncé ce jeudi l’arrivée de quatre nouveaux membres au sein de son American Manufacturing Program (AMP) : Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics. L’enveloppe prévue pour ces nouveaux partenariats s’élève à 400 millions de dollars d’ici 2030.



Ces collaborations couvrent des composants directement liés aux produits Apple les plus emblématiques. TDK, partenaire historique de la firme depuis plus de trente ans, produira pour la première fois sur le sol américain des capteurs à magnétorésistance tunnel (TMR), utilisés notamment pour la stabilisation optique de l’appareil photo de l’iPhone. De son côté, Bosch travaillera aux côtés d’Apple et de TSMC pour fabriquer des circuits intégrés dans l’usine TSMC Washington à Camas, dans l’État de Washington. Ces puces alimentent des fonctionnalités comme la détection de crash, le suivi d’activité ou encore l’altimètre.

Cirrus Logic, habituel fournisseur de composants audio chez Apple, s’associe quant à lui à GlobalFoundries pour développer de nouveaux procédés semi-conducteurs dans l’usine de Malta, dans l’État de New York. Ce partenariat doit notamment permettre la conception de circuits intégrés mixtes pour les systèmes Face ID. Enfin, Qnity Electronics et HD MicroSystems se concentreront sur les matériaux avancés nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs et aux applications d’intelligence artificielle.



Ces annonces s’inscrivent dans le cadre de l’engagement plus large d’Apple, chiffré à 600 milliards de dollars sur quatre ans en faveur de la production américaine. Le programme AMP comptait déjà parmi ses membres des acteurs comme Corning, Broadcom, GlobalFoundries, Samsung ou encore Texas Instruments.



Apple a également rappelé l’existence de son Manufacturing Academy, lancée à Detroit l’automne dernier pour accompagner les PME dans l’adoption de l’IA et de l’automatisation industrielle. Un premier forum printanier est prévu les 30 avril et 1er mai à l’Université d’État du Michigan.