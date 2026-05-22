iPhone 18 : Apple ferait revenir l’anneau MagSafe sur ses coques transparentes

Apple pourrait corriger un petit faux pas esthétique avec l’iPhone 18. Selon des images relayées en Chine, les futures coques transparentes compatibles MagSafe abandonneraient le large panneau blanc introduit avec l’iPhone 17 pour revenir à un anneau plus discret, fidèle aux anciens modèles. Un détail mineur en apparence, mais qui devrait ravir les amateurs de design épuré et de transparence assumée.

iPhone 18 : les coques transparentes retrouveraient leur anneau MagSafe

C’est un détail que beaucoup d’utilisateurs avaient peut-être à peine remarqué, mais dont l’absence avait tout de même agacé une partie des acheteurs d’iPhone 17. Des images présumées des futures coques transparentes pour l’iPhone 18 circulent sur les réseaux sociaux chinois, et elles suggèrent qu’Apple aurait revu sa copie sur un point précis : le marquage MagSafe.



Pour rappel, depuis les premières coques transparentes compatibles MagSafe, Apple avait pris l’habitude d’imprimer un cercle au dos de l’accessoire, indiquant visuellement l’emplacement de l’aimant. Une indication pratique pour positionner le téléphone sur un chargeur, certes, mais surtout un élément esthétique qui rappelait subtilement la technologie intégrée.

Avec la gamme iPhone 17, ce cercle avait disparu. À sa place, Apple avait opté pour une large zone blanche rectangulaire aux coins arrondis, couvrant une bonne partie du dos de la coque. Résultat : la transparence tant vantée de l’accessoire était largement compromise. Quelle que soit la couleur de l’iPhone dissimulé dessous, c’est surtout ce panneau blanc qui captait le regard.

Les visuels désormais relayés par le site chinois MyDrivers montreraient des coques pour l’iPhone 18, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sur lesquelles le grand rectangle blanc aurait cédé la place à un simple cercle ou demi-cercle, dans la lignée des anciens modèles. La coque serait ainsi réellement transparente, laissant voir la finition et la couleur de l’iPhone en dessous.



Il convient de nuancer : ces images n’ont pas été confirmées par Apple, et leur origine reste à prendre avec précaution (comme d'habitude). La firme de Cupertino n’a évidemment rien annoncé à ce sujet.



Si la tendance se confirme, cela constituerait une bonne nouvelle pour les amateurs de coques transparentes, qui pourront enfin exhiber la couleur de leur iPhone sans compromis visuel. Un retour en arrière assumé, mais bienvenu.