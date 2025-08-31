Des coques transparentes teintées par Apple pour l'iPhone 17

Alors que la présentation de la gamme iPhone 17 d'Apple est prévue pour la semaine prochaine, le 9 septembre 2025, lors de l'événement « Awe dropping », nous avions confirmé la plupart des rumeurs hier, avec notre article sur les coques ESR pour iPhone 17. Cette fois, le leaker Majin Bu a partagé de nouveaux détails sur la coque transparente officielle prévue par Apple, suggérant une refonte et de possibles variantes teintées.

Une coque inédite chez Apple

Voici les détails clés sur la coque transparente de l'iPhone 17 Pro selon Majin Bu :

Changements de design : La coque transparente d'Apple pour l'iPhone 17 Pro aura un dos partiellement transparent, s'éloignant d'un design entièrement clair. La nouvelle version inclut une zone blanche plus large avec un logo Apple imprimé pour un équilibre visuel, couvrant une partie du dos de l'iPhone. Cela contraste avec la coque transparente actuelle de l'iPhone 16 Pro, qui a une section blanche plus petite pour l'attache MagSafe. Support pour sangle croisée : Comme prévu, la coque inclura des découpes à double trou en bas pour supporter la sangle croisée d'Apple ou d'autres accessoires de lanière, en accord avec les fuites précédentes sur les nouvelles fonctionnalités des coques. Variantes teintées : Majin Bu rapporte qu'Apple a testé des versions teintées de la coque transparente. Bien qu'elles ne soient pas attendues au lancement, elles pourraient arriver plus tard en tant qu'options saisonnières ou en édition limitée.

La coque transparente d'Apple se distingue par :

Technologie anti-jaunissement : Un revêtement spécial maintient la transparence au fil du temps, résolvant un problème courant des coques transparentes.

: Un revêtement spécial maintient la transparence au fil du temps, résolvant un problème courant des coques transparentes. Profil fin : Un design léger qui préserve la sensation élégante du téléphone tout en offrant une protection contre les chutes.

: Un design léger qui préserve la sensation élégante du téléphone tout en offrant une protection contre les chutes. Ajustement parfait : Moulée sur mesure pour tous les modèles d'iPhone 17, y compris les versions de base, iPhone 17 Air, 17 Pro et Pro Max, avec un accès facile aux boutons et aux ports.

Autres innovations de coques

Les jours précédents, Majin Bu a également mis en avant d'autres options de coques pour l'iPhone 17, incluant des coques en silicone avec des trous pour lanière, un matériau premium TechWoven et Liquid Silicone, et une attache pour sangle croisée, soulignant l'accent mis par Apple sur des accessoires polyvalents.

Rendez-vous dans quelques jours

Tout cela les changements de design annoncés depuis des mois, renforçant la crédibilité des rumeurs. Lors de l'événement du 9 septembre, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux iPhones, au moins deux nouvelles Apple Watches, et peut-être des AirPods Pro 3. Restez dans le coin pour ne rien manquer, avec un keynote en direct et en français le 9 septembre à partir de 18h45.