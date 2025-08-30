ESR confirme le design des iPhone 17 Pro et 17 Air avec ses coques

ESR, partenaire de longue date d’iPhoneSoft, vient de mettre en ligne ses nouvelles coques pour les iPhone 17, incluant les modèles pour iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro. Ces accessoires que l'on a repéré avant l'heure, disponibles sur le boutique officielle d’ESR, reflètent les évolutions du design des futurs smartphones d’Apple, attendus pour le keynote du 9 septembre 2025, retransmis en direct et en français sur iPhoneSoft et l’application iSoft. Encore une fois, les rumeurs semblent avoir vu juste !

Le nouveau design

Le design arrière des iPhone 17 marque une rupture avec un bandeau d’appareil photo s’étendant sur toute la largeur, offrant une esthétique moderne qui n'est pas sans rappeler celle de certains Pixel de Google. Le logo Apple, désormais recentré juste en-dessous, renforce cette nouvelle identité visuelle.

Même son de cloche sur l'iPhone 17 Air, avec un appareil photo unique dont le bandeau s'étire de part et d'autre. Son extrême finesse est clairement visible sur certaines illustrations.

Les coques pour iPhone 17 d'ESR, compatibles MagSafe, intègrent des aimants parfaitement alignés pour une charge sans fil optimale, supportant spécifiquement la norme Qi2.2 avec une puissance de 25 watts, une nouveauté attendue et donc ici confirmée. Le bouton de contrôle de l’appareil photo, toujours présent, bénéficie d’une protection précise anti-poussière, préservant sa sensibilité tactile. La Dynamic Island, désormais incontournable, reste évidemment parfaitement intégrée. Elle ne semble pas diminuée, malgré certains leakers.

Pour information, les coques de nos amis d'ESR offrent une protection militaire avec des coins Air Guard absorbant les chocs et des bords surélevés pour l’écran et l’objectif. Disponibles en plusieurs styles, dont la version transparente anti-jaunissement et des modèles avec béquille réglable, elles allient praticité et élégance. Certaines incluent des boutons personnalisables pour une touche unique.

Rendez-vous le 9 septembre

Pour découvrir les iPhone 17 en détail, rendez-vous au keynote officiel d’Apple le 9 septembre, retransmis en direct et en français sur iPhoneSoft et notre app iSoft, plébiscitée par la communauté francophone depuis 2008. Ne manquez pas cette annonce majeure et pensez à jeter un oeil à nos articles récents sur le sujet, notamment la liste des nouveautés des iPhone 17 ou encore une première vidéo de l'iPhone 17 Air.