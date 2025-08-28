iPhone 17 : nouveautés, date de sortie et précommandes attendues

En début de semaine, Apple a confirmé son événement "Awe dropping" pour le mardi 9 septembre 2025, sur son campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, où sera notamment dévoilée la série iPhone 17. Mais vous êtes nombreux à nous poser la question de la date de commercialisation et même des précommandes.

Les produits Apple à venir lors du keynote du 9 septembre

Fidèle à la tradition des lancements d'iPhone à l'automne, Apple présentera l'iPhone 17, un inédit iPhone 17 Air ultra-fin, ainsi que les modèles haut de gamme iPhone 17 Pro et Pro Max.

En parallèle, attendez-vous à des annonces pour l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3. Sans oublier des possibles AirPods Pro 3, HomePod mini 2, Apple TV 4K, etc.

Fonctionnalités et améliorations attendues sur l'iPhone 17

La série iPhone 17 devrait apporter des améliorations significatives, notamment :

Écran : iPhone 17 standard : écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces). Tous les modèles : écrans ProMotion 120 Hz.

Design : iPhone 17 Air : design ultra-fin, remplaçant le modèle Plus. 5,5 mm d'épaisseur, un seul APN, un seul haut-parleur, châssis en titane. Modèles Pro : châssis mi-verre, mi-aluminium avec un bloc caméra horizontal redessiné.

Performances : Puce modem C1 compatible 5G développée en interne par Apple pour l'iPhone 17 Air. Prise en charge du Wi-Fi 7 sur tous les modèles. Modèles Pro et Air : 12 Go de RAM ; modèle standard : 8 Go de RAM. 256 Go de stockage minimal sur l'iPhone 17 Pro. Système thermique amélioré avec chambre à vapeur sur les modèles Pro pour des performances soutenues.

Appareil photo : Caméra selfie frontale de 24 MP sur tous les modèles. Modèles Pro : Trois caméras arrière de 48 MP, zoom optique 8×, y compris sur l'iPhone 17 Pro, et possible prise en charge de la vidéo 8K.

Batterie : Charge filaire jusqu'à 35 W. Charge sans fil Qi2 de 25 W.



Calendrier des précommandes et de la sortie

Précommandes : le vendredi 12 septembre 2025.

: le vendredi 12 septembre 2025. Date de sortie : le vendredi 19 septembre 2025.

Si vous avez prévu de renouveler votre ancien iPhone, cochez les trois dates sur votre calendrier. D'ailleurs, les possesseurs d'un iPhone 14 Pro ou supérieur ne devraient pas être trop tentés cette année, les améliorations étant plutôt mineures pour le commun des mortels.