Test : la pochette Belkin pour Switch 2 avec batterie intégrée (+ promo)

Belkin a lancé un accessoire qui risque de séduire les possesseurs de Nintendo Switch 2 en quête d'autonomie prolongée. Cette pochette de transport ne se contente pas de garder votre cobnsole en sécurité et intègre aussi une batterie externe de 10 000 mAh, un concept simple mais efficace pour les sessions de jeu en mobilité. Si vous avez la chance de voir une Switch 2 sous le sapin, cet étui pourrait grandement améliorer votre expérience tout en protégeant l'onéreuse console.

Un étui nomade avec un détail Apple

La pochette Belkin affiche une construction solide avec sa coque rigide recouverte de polyester résistant à l'eau et son intérieur en velours protecteur. Le design reste classique mais fonctionnel, avec une poignée de transport, une fermeture éclair discrète et plusieurs compartiments pratiques. On trouve notamment un espace pour ranger jusqu'à 12 cartouches de jeu ainsi qu'une poche filet pour les petits accessoires comme, à tout hasard, une chiffonnette Apple ou les dragonnes des JoyCons.

Le détail le plus intéressant pour les utilisateurs Apple se cache dans un compartiment discret : un emplacement dédié à l'AirTag. Cette intégration permet de géolocaliser facilement sa console en cas de perte ou de vol, un ajout pertinent qui s'inscrit dans la logique d'écosystème connecté chère à Apple. La pochette existe en trois coloris dont une finition grise sobre et élégante que nous avons testée ici.

Une conception modulaire assumée

Belkin a fait un choix intéressant en optant pour une batterie amovible plutôt qu'une intégration permanente. Le module se loge dans un compartiment dédié avec sangle de maintien, ce qui peut sembler rudimentaire mais offre une flexibilité appréciable. Cette approche permet de retirer la batterie pour l'utiliser avec d'autres appareils ou simplement alléger la pochette lors de courts déplacements. En effet, cette housse est assez volumineuse et lourde. Avec la batterie et la console, il faut compter un poids de plus de 800 grammes, mais c'est le prix du confort et de l'autonomie. C'est un choix, mais cette pochette Belkin est plus transportable que portable, et c'est un parti pris assumé par la marque.

La batterie dispose d'un écran LED affichant le niveau de charge restant et propose deux ports USB-C délivrant jusqu'à 20W. On peut donc recharger simultanément la Switch 2 et un iPhone, par exemple. Une encoche ingénieuse permet même d'utiliser le kickstand de la console tout en la rechargeant par le bas, idéal pour jouer en mode table dans les transports. La batterie de 10 000 mAh promet environ 1,5 charge complète de la Switch 2, soit 6 à 8 heures de jeu supplémentaires.

On peut utiliser l'étui Belkin pour jouer à la Switch 2 en déplacement, dans un café par exemple

Un investissement rentable

Affichée à 60 euros en temps normal, cette pochette Belkin se positionne dans le haut du panier des accessoires Switch 2. C'est plus du double du prix de la housse officielle Nintendo vendue 25 euros, mais la comparaison s'arrête là puisque celle-ci n'embarque aucune fonction de recharge. Face aux batteries externes classiques qui tournent autour de 30 euros pour une capacité similaire, l'addition peut sembler salée.

La qualité de fabrication justifie en partie ce tarif. Les matériaux sont durables, les finitions soignées et la garantie de deux ans apporte une sécurité supplémentaire. Pour les joueurs qui enchaînent les trajets quotidiens ou partent régulièrement en déplacement, cet accessoire peut s'avérer rentable en évitant l'achat séparé d'une housse et d'une batterie externe.

Belkin livre ici un produit fonctionnel qui remplit parfaitement son cahier des charges, même si l'aspect modulaire de la batterie pourra décevoir ceux qui recherchent une solution plus intégrée et élégante. C'est un choix pragmatique plutôt que design, efficace sans être révolutionnaire.



Il s'agit de la pochette pour Switch 2 la plus avancée du marché. En plus de la batterie, Belkin a pensé a tout : emplacement AirTag, long filet rigide, emplacement pour accessoire type bloc chargeur, poignée de transport... tout y est.



A l'occasion de Noël, l'étui Belkin est en promo à moins de 40€ jusqu'au 21 décembre ! A ce prix là, difficile de trouver quelque chose à lui reprocher.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.