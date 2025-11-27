Perplexity lance une fonctionnalité d’achat avec intégré PayPal

Cette semaine, le moteur de recherche IA Perplexity a déployé une nouvelle expérience d’achat personnalisée conçue pour redonner du plaisir au shopping en ligne. Une réponse immédiate à OpenAI qui propose de faire vos courses de Noël via ChatGPT depuis mardi.

Perplexity veut vous faciliter la vie

Contrairement aux moteurs de recherche classiques qui privilégient les publicités, Perplexity s’appuie sur une IA conversationnelle qui prend en compte votre historique de recherches, vos préférences et vos interactions passées pour vous proposer des recommandations produits sur mesure. L’IA apprend progressivement votre style et vos goûts, et affiche les résultats sous forme de fiches produits claires (avec caractéristiques techniques, avis et prix) plutôt que de longues grilles interminables.

Le grand plus : il est désormais possible de finaliser ses achats directement dans Perplexity grâce au paiement PayPal intégré, sans quitter l’interface. Pour l’instant, cette option est disponible chez certains marchands partenaires comme Fabletics, Adorama et Newegg, d’autres devraient suivre.



Ce lancement intervient peu après l’arrivée d’un outil de shopping IA dans ChatGPT par OpenAI, plaçant ainsi les deux principaux assistants conversationnels en concurrence directe sur le terrain du e-commerce.



L’expérience shopping de Perplexity est gratuite pour tous les utilisateurs sur le web et la version desktop dès aujourd’hui, et arrivera sur iOS dans les prochaines semaines. Pour fêter cela, PayPal offre 50 % de cashback (jusqu’à 50 $) sur votre premier achat effectué via Perplexity en réglant avec PayPal (seulement aux USA).

Télécharger l'app gratuite Perplexity