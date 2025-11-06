Perplexity va intégrer son IA dans Snapchat pour 400 millions de dollars

Perplexity continue de se faire une place sur le marché ultra-concurrentiel de l’intelligence artificielle. Cette fois, l’entreprise a conclu un partenariat avec Snapchat afin d’intégrer son IA directement dans l’application — un nouveau coup de projecteur pour renforcer sa notoriété auprès du grand public.

Perplexity va intégrer son intelligence dans Snapchat pour 400 millions de dollars

Snap prépare une évolution majeure de son application avec un partenariat conclu avec Perplexity AI. L’accord prévoit un investissement total estimé à environ 400 millions de dollars, mêlant paiements financiers et actions. Cette collaboration permettra d’ajouter dans Snapchat une nouvelle fonction de recherche basée sur l’intelligence artificielle, offrant des réponses directes et contextualisées aux questions des utilisateurs. L’objectif est d’intégrer cette nouveauté dès le début de l’année 2026, afin d’enrichir l’expérience de navigation au sein de l’application.

Snapchat, qui dépasse aujourd’hui plusieurs centaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, cherche à dynamiser son offre pour fidéliser une audience jeune souvent en quête d’instantanéité et de simplicité. Avec l’intégration de Perplexity, il deviendrait possible de demander des informations, des explications ou des recommandations sans quitter l’espace de messagerie ou de contenu. Cette approche rapprocherait l’application d’un assistant intelligent capable d’accompagner l’utilisateur au quotidien.

Pour Perplexity, ce partenariat représente un levier de visibilité majeur. L’entreprise, qui cherche à se faire une place face aux géants de l’intelligence artificielle conversationnelle, trouverait chez Snapchat une vitrine mondiale idéale. La diffusion à grande échelle de sa technologie pourrait accélérer son adoption, améliorer ses modèles grâce aux retours d’usage et renforcer sa position sur le marché très compétitif de la recherche conversationnelle.



En 2025, Perplexity est sur tous les fronts : entre les rumeurs de rachat par Apple, l'envie de racheter Gemini de Google, son intégration au navigateur Firefox, sa présence chez Samsung, sa place parmi les meilleures intelligences artificielles du marché sur le web, et maintenant Snapchat.

Du côté de Snap, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité. L’entreprise mise aussi sur la montée en puissance de son abonnement Snapchat Plus, déjà adopté par plusieurs millions d’utilisateurs. L’ajout d’outils d’IA avancés pourrait ainsi renforcer cet abonnement tout en améliorant la valeur globale de l’application. L’enjeu pour Snap sera de proposer une intégration fluide, pertinente et respectueuse de la vie privée des utilisateurs.