Dropbox Dash : un assistant IA intégré à l'écosystème

Dropbox dévoile DASH : son propre assistant IA

Dropbox dévoile une nouvelle version de Dropbox Dash, un assistant intelligent qui centralise toutes les données de travail dans un espace unique et sécurisé. Avec Dash, les utilisateurs peuvent désormais interagir en langage naturel avec leurs documents et applications professionnelles afin d’obtenir des réponses précises et contextuelles sans avoir à changer d’outil.

Cette nouvelle génération d’assistants IA se distingue par sa capacité à comprendre l’environnement complet de l’entreprise. Dash se connecte directement aux plateformes les plus utilisées comme Slack, Microsoft 365, Notion, Canvaou encore Dropbox elle-même. L’objectif est simple : offrir un point d’accès unique à l’ensemble du savoir d’une organisation, tout en optimisant la productivité et la collaboration des équipes.

Dropbox mise également sur une recherche multimodale capable d’identifier un fichier, une image ou une vidéo à partir d’une simple description en langage naturel. L’assistant peut aussi répondre à des questions complexes du type : « Quelles sont les nouveautés de la dernière proposition client ? » ou « Peux-tu résumer les rapports de campagne de l’an dernier ? ». Dash ne se limite donc pas à la recherche, il devient un véritable coéquipier IA capable de transformer les données en actions.

L’outil introduit aussi les Stacks, des espaces de travail dynamiques regroupant fichiers, liens et mises à jour dans une seule interface. Ces piles intelligentes facilitent la collaboration et garantissent que toutes les informations restent à jour. Côté sécurité, Dropbox promet que les données ne sont jamais vendues ni utilisées pour entraîner des modèles externes, préservant ainsi la confidentialité des entreprises.

Enfin, grâce à l’intégration de la startup Mobius Labs, Dash gagne en puissance dans le traitement des contenus multimédias, notamment vidéo et audio. La nouvelle version de Dropbox Dash sera d’abord déployée auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis avant une diffusion mondiale dans les mois à venir.

