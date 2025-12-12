AirTags 2 : les nouvelles fonctionnalités en fuite dans iOS 26

Les AirTags 2 tant attendus d'Apple devraient apporter plusieurs améliorations axées sur de meilleures performances de suivi, selon des détails découverts dans une version interne d'iOS 26 consultée par Macworld.

Les nouveautés des AirTags 2

Les principales nouveautés présumées incluent :

Processus de jumelage optimisé : Bien que le configuration actuelle de l'AirTag soit déjà simple, Apple semble l'affiner davantage – potentiellement avec de meilleures options pour le nom et la sélection d'emoji.

: Bien que le configuration actuelle de l'AirTag soit déjà simple, Apple semble l'affiner davantage – potentiellement avec de meilleures options pour le nom et la sélection d'emoji. Indicateurs de niveau de batterie plus précis : Les utilisateurs obtiendront des rapports détaillés sur l'autonomie restante, répondant à une demande courante pour des mises à jour plus claires.

: Les utilisateurs obtiendront des rapports détaillés sur l'autonomie restante, répondant à une demande courante pour des mises à jour plus claires. Suivi amélioré pour les objets en mouvement : Une fonctionnalité « Improved Moving » devrait permettre un Recherche de Précision fiable même lorsque l'AirTag est en déplacement, surmontant une limitation majeure du modèle original.

: Une fonctionnalité « Improved Moving » devrait permettre un Recherche de Précision fiable même lorsque l'AirTag est en déplacement, surmontant une limitation majeure du modèle original. Meilleures performances dans les environnements bondés : De nouvelles fonctionnalités visent à améliorer la précision dans les zones fréquentées où les signaux peuvent interférer.

Ces avancées s'alignent sur les rumeurs persistantes d'une puce Ultra Wideband de nouvelle génération, qui devrait étendre la portée de la « Recherche de Précision » et contribuer aux raffinements globaux du suivi.



Aucune refonte majeure n'est anticipée – l'AirTag 2 devrait conserver sa forme circulaire familière, sa pile CR2032 remplaçable par l'utilisateur et son apparence générale. Cependant, le haut-parleur pourrait être renforcé pour le rendre plus difficile à retirer, afin de prévenir les usages abusifs.



Internement baptisé « 2025AirTag », l'appareil suggère qu'Apple visait initialement une sortie en 2025, mais les retards pointent désormais vers une disponibilité début 2026.



Le même code iOS 26 laisse également entrevoir d'autres produits à venir, dont un HomePod mini rafraîchi avec une puce S10, une expérience Siri améliorée, et un nouveau dispositif hub domestique. Des rapports précédents les situaient potentiellement autour de mars ou avril.