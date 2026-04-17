Promotion sur les AirTags 2 d'Apple : l’occasion de s'équiper à petit prix

Quelques semaines seulement après leur sortie, les AirTags de deuxième génération profitent déjà d’une belle promotion sur Amazon.



L’unité passe à 29 € au lieu de 35 €, et le pack de quatre est proposé à 99 € au lieu de 119 €. Une réduction intéressante pour ceux qui souhaitent équiper clés, sacs, valises ou même animaux de compagnie.

Ce qui change vraiment avec cette seconde génération

Comme vu lors de notre test des AirTags 2 en février dernier, visuellement, les traqueurs de deuxième génération sont presque identiques à leurs prédécesseurs. Seule la face métallisée brillante arbore un nouveau logo pour les différencier. Apple a toutefois apporté quelques améliorations concrètes :

Son plus puissant : le volume du haut-parleur a été nettement augmenté, facilitant grandement la localisation quand l’AirTag est caché au fond d’un sac ou sous des coussins.

: le volume du haut-parleur a été nettement augmenté, facilitant grandement la localisation quand l’AirTag est caché au fond d’un sac ou sous des coussins. Nouveaux sons distinctifs : il est désormais plus facile de différencier plusieurs AirTags qui sonnent en même temps.

: il est désormais plus facile de différencier plusieurs AirTags qui sonnent en même temps. Portée légèrement améliorée : grâce à une meilleure optimisation avec la puce U2, le signal semble un peu plus stable à distance.

Le changement de pile reste toujours très simple (une CR2032 standard), et Apple a même remplacé la pile Panasonic par une Duracell, sans modifier le format.

Les atouts qui font toujours la force des AirTags

Même si le design n’a pas évolué, les AirTags restent parmi les meilleurs traceurs du marché grâce à :

L’intégration parfaite avec le réseau « Localiser » d’Apple (plus d’un milliard d’appareils actifs)

La précision de la localisation en proximité grâce à l’Ultra Wideband (U2)

La résistance à l’eau et à la poussière

La fiabilité et la simplicité d’utilisation

Ils restent particulièrement efficaces pour retrouver des objets du quotidien ou suivre un sac de voyage.

Notre avis

Les AirTags 2 constituent une mise à jour mineure mais utile, surtout grâce au son plus fort et à la meilleure différenciation des alertes. Ce n’est pas une révolution, et ceux qui possèdent déjà la première génération n’ont pas de raison urgente de changer. En revanche, pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui veulent équiper plusieurs objets, cette première promotion rend l’offre très attractive. Apple a livré un produit fiable et efficace, mais on regrette tout de même l’absence de formats alternatifs (comme une version carte pour portefeuille) ou de finitions mates anti-rayures.

Le meilleur prix

Profitez de la promotion en cours sur Amazon :

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