Les AirTags 2 sont disponibles depuis peu, et pour célébrer leur arrivée, iPhoneSoft vous offre la chance d’en gagner ! L'occasion de sécuriser vos effets personnels et d'économiser plus de 100 euros, un combo gagnant, non ?

Pourquoi les AirTags sont-ils devenus indispensables ?

Depuis leur lancement en 2021, les AirTags ont rencontré un succès phénoménal. Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, ces petits accessoires permettent de localiser en temps réel vos clés, votre sac à dos, votre portefeuille, vos bagages, votre voiture, votre moto, votre vélo ou même votre animal de compagnie grâce au vaste réseau Localiser d’Apple. Leur précision, leur autonomie impressionnante (plus d’un an) et leur intégration parfaite avec l’écosystème de la marque à la pomme en ont fait un accessoire culte.



Comme vu lors de notre récent test, les AirTags 2 vont encore plus loin : ils offrent un son beaucoup plus puissant, une précision accrue grâce à la puce Ultra Wideband de deuxième génération, une meilleure résistance à l’eau, et un design légèrement plus compact et discret. Ils intègrent également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité renforcées et une meilleure détection anti-pistage.



Bref, que vous soyez tête en l’air ou simplement soucieux de ne jamais rien perdre, les AirTags 2 sont devenus le meilleur allié du quotidien.

3 lots à gagner

Comme indiqué en préambule, pour fêter le printemps (et bientôt notre 18e anniversaire !), nous offrons 3 packs de AirTags 2 (celui avec 4 traceurs à l'intérieur d'une valeur de 119 €, hors promotion actuelle) à trois chanceux lecteurs !



Comment participer ? C’est très simple :

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Règlement

Concours réservé à la France, Belgique et Suisse

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(avec email correct, sinon vous ne pourrez pas être averti en cas de tirage au sort) Date limite : dimanche 10 mai 2026 à 20h00

Les gagnants seront tirés au sort et annoncés à la fin de cet article au plus tard lundi 11 mai.



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