ActivityTracker, présentée dans nos colonnes en 2019, reste l’une des applications les plus complètes pour suivre son activité quotidienne sur iPhone et Apple Watch. Elle combine à la fois les fonctionnalités d’un podomètre intelligent et celles d’un tracker GPS performant, tout en s’intégrant parfaitement à l’écosystème Apple. Et la version 4.2 améliore encore un peu plus tout cela, pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel : la santé. Pour ne rien gâcher, le développeur Mike vous offre 5 codes pour la version PRO.

Ce que propose ActivityTracker au quotidien

Comme expliqué succinctement, une fois installée et configurée, l’application du jour enregistre automatiquement :

Le nombre de pas

Les calories brûlées

La distance parcourue

Le temps d’activité

Elle propose également un suivi GPS précis pour la marche, la course à pied, la randonnée et le vélo. Vous bénéficiez de statistiques détaillées, de graphiques clairs, de widgets, d’objectifs personnalisables, ainsi que d’une synchronisation native avec l’application Santé et l’Apple Watch.

La version Pro payante

Si l'app est gratuite, voici les fonctionnalités exclusives à la version Pro :

🎯 Objectifs et suivi personnalisé

Possibilité de choisir ce que l’app doit prioriser : Pas, Calories brûlées ou Distance.

Définition d’objectifs hebdomadaires individuels pour Pas, Calories et Distance.

📊 Statistiques et vues avancées

Week Overview : vue récapitulative de la semaine précédente pour voir rapidement ses progrès.

💾 Gestion des données

Import / Export des données : permet de sauvegarder son historique ou de transférer facilement ses données sur un autre iPhone.

🎨 Personnalisation

Accès à 7 couleurs d’accent (seulement 3 sont gratuites).

Les nouveautés de la version 4.2

Cette mise à jour 4.2 apporte plusieurs améliorations bienvenues :

Nouveaux graphiques de fréquence cardiaque et de zones de fréquence cardiaque (fonctionnalité PRO)

de fréquence cardiaque et de zones de fréquence cardiaque (fonctionnalité PRO) Un minuteur à rebours pratique

pratique Des notifications pour mettre en pause ou reprendre une activité, aussi bien sur iPhone que sur Apple Watch

pour mettre en pause ou reprendre une activité, aussi bien sur iPhone que sur Apple Watch La possibilité de filtrer les activités par type et de consulter une vue d’ensemble claire regroupant toutes les statistiques importantes (PRO)

Améliorations techniques et confort d’utilisation

En coulisses, l’application gagne également en fluidité avec cette version 4.2 :

Lancement beaucoup plus rapide sur iPhone

Nouveaux paramètres de profil

Sauvegarde cloud entièrement repensée (PRO)

Export des données au format CSV (PRO)

Écran d’accueil modernisé avec un joli dégradé de couleurs

Nouvelle liste des activités sur Apple Watch

De nombreuses corrections de bugs et optimisations viennent compléter cette mise à jour pour une expérience encore plus agréable.

Si vous cherchez une application simple, complète et bien intégrée à l’écosystème Apple pour suivre votre activité, ActivityTracker est un excellent choix. La version 4.2 renforce encore son statut d’outil fiable et motivant au quotidien.

Concours : gagnez une licence ActivityTracker

Pour gagner un code promo, suivez les quelques étapes :

Téléhargez notre application iSoft

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre application iOS

Utilisez une adresse email valide

5 personnes seront tirées au sort

Fin du concours : le 17/07/26 à 20H00

Bonne chance à tous !

Télécharger l'app gratuite ActivityTracker Pédomètre