C’est officiel : iPhoneSoft a 18 ans !



Né à l'été 2008, juste après l’annonce de l’App Store par Steve Jobs, notre petit blog francophone a grandi en même temps que l’iPhone et que l’écosystème Apple. Devenu rapidement « iSoft » pour les habitués, le site a donné naissance un an plus tard à l’application éponyme qui vous accompagne toujours au quotidien, actuellement en version 9.5 et mise en avant par Apple. Dix-huit années d'actualités, de tests, de tutos, de bons plans, de rumeurs et de passion partagée avec vous. Merci d’être toujours là, fidèles lecteurs !



Pour vous remercier, nous avons préparé un concours avec 50 codes iSoft Premium pour accéder à l'application sans publicité et avec des options supplémentaires pendant un an gratuitement.

Les grandes nouveautés Apple qui ont marqué ces 18 dernières années

Voici un petit voyage dans le temps à travers les produits qui ont changé nos vies (et notre façon d’en parler sur iPhoneSoft) :

iPhone 3G + App Store (2008) Le vrai démarrage de la révolution. Avec la 3G et le magasin d’applications, Apple a ouvert la porte à un nouvel univers. C’est d’ailleurs à ce moment précis qu’iPhoneSoft est né, au lancement de l'iPhone 3G en juin avec une première publication le 17 juillet. Rétrospectivement, nous avions évoqué l'iPhone 3G et l'iPhone original de 2007 pour compléter le blog.

Le vrai démarrage de la révolution. Avec la 3G et le magasin d’applications, Apple a ouvert la porte à un nouvel univers. C’est d’ailleurs à ce moment précis qu’iPhoneSoft est né, au lancement de l'iPhone 3G en juin avec une première publication le 17 juillet. Rétrospectivement, nous avions évoqué l'iPhone 3G et l'iPhone original de 2007 pour compléter le blog. iPad (2010) La tablette qui a redéfini le concept de l’informatique personnelle en janvier 2010. L’iPad original a créé une catégorie entière et a prouvé qu’on pouvait travailler, créer et se divertir autrement.

La tablette qui a redéfini le concept de l’informatique personnelle en janvier 2010. L’iPad original a créé une catégorie entière et a prouvé qu’on pouvait travailler, créer et se divertir autrement. iPhone 4 et écran Retina (2010) Steve Jobs a sorti le « meilleur iPhone jamais conçu » avec un écran d’une netteté inédite. Il a aussi introduit FaceTime et un design en verre et acier inoxydable qui reste iconique. Le design de l'iPhone 4, sorti en juin 2010, fait encore rêver en 2026.

Steve Jobs a sorti le « meilleur iPhone jamais conçu » avec un écran d’une netteté inédite. Il a aussi introduit FaceTime et un design en verre et acier inoxydable qui reste iconique. Le design de l'iPhone 4, sorti en juin 2010, fait encore rêver en 2026. Apple Watch (2015) Le premier vrai succès d’Apple dans le wearable. La première Apple Watch a transformé notre poignet en centre de santé, de notifications et de sport, et elle ne cesse de s’améliorer année après année.

Le premier vrai succès d’Apple dans le wearable. La première Apple Watch a transformé notre poignet en centre de santé, de notifications et de sport, et elle ne cesse de s’améliorer année après année. AirPods (2016) Les écouteurs d'Apple ont rendu le filaire ringard en quelques mois. Simplicité de connexion, qualité audio et design minimaliste : les AirPods ont été un succès commercial monstre qui a lancé toute une catégorie.

Les écouteurs d'Apple ont rendu le filaire ringard en quelques mois. Simplicité de connexion, qualité audio et design minimaliste : les AirPods ont été un succès commercial monstre qui a lancé toute une catégorie. iPhone X (2017) Le grand tournant des 10 ans de l’iPhone. Face ID, écran OLED bord à bord et suppression du bouton Home. Le design moderne de l’iPhone est né le 12 septembre avec l'iPhone X.

Le grand tournant des 10 ans de l’iPhone. Face ID, écran OLED bord à bord et suppression du bouton Home. Le design moderne de l’iPhone est né le 12 septembre avec l'iPhone X. Puces Apple Silicon (M1 en 2020) Apple a abandonné Intel et a révolutionné les Mac. Performances, autonomie et silence de la puce M1 : les MacBook, Mac mini et iMac n’ont plus jamais été les mêmes.

Apple a abandonné Intel et a révolutionné les Mac. Performances, autonomie et silence de la puce M1 : les MacBook, Mac mini et iMac n’ont plus jamais été les mêmes. AirTags (2021) Le petit tracker qui a rendu la recherche d’objets presque magique grâce au réseau Localiser. Simple, efficace et parfaitement intégré à l’écosystème, l'AirTag est un incontournable.

Le petit tracker qui a rendu la recherche d’objets presque magique grâce au réseau Localiser. Simple, efficace et parfaitement intégré à l’écosystème, l'AirTag est un incontournable. Apple Vision Pro (2024) Le premier casque de réalité spatiale grand public d’Apple. Une vision ambitieuse (et très premium) de l’informatique du futur, qui ouvre la voie à de nouvelles expériences. Le Vision Pro n'a pourtant pas trouvé son public à cause de son prix.

Le premier casque de réalité spatiale grand public d’Apple. Une vision ambitieuse (et très premium) de l’informatique du futur, qui ouvre la voie à de nouvelles expériences. Le Vision Pro n'a pourtant pas trouvé son public à cause de son prix. Apple Intelligence + Liquid Glass (2025-2026) L’arrivée massive de l’IA dans iOS, macOS et tous les appareils, associée à un design système entièrement repensé. Une nouvelle ère logicielle qui change profondément l’expérience utilisateur. Si Liquid Glass est disponible partout, Siri AI n'est pas encore en Europe malheureusement.

Oui, nous avons vécu tout cela ensemble, et bien plus encore.

Et demain ? Les produits les plus attendus

Après 18 ans à suivre chaque rumeur et chaque keynote, on a encore de belles surprises devant nous :

L’ iPhone Ultra (le premier iPhone pliable) attendu pour septembre 2026, avec un format livre et un design ultra-premium.

(le premier iPhone pliable) attendu pour septembre 2026, avec un format livre et un design ultra-premium. Les fameuses Apple Glass (ou lunettes connectées), qui pourraient enfin sortir de la phase de développement et proposer une expérience AR légère et élégante.

(ou lunettes connectées), qui pourraient enfin sortir de la phase de développement et proposer une expérience AR légère et élégante. L’iPhone XX des 20 ans (2027), qui devrait marquer un vrai tournant design avec un écran tout en verre courbe et sans découpe.

Bref, les prochaines années s’annoncent encore très excitantes… et on sera là pour tout vous raconter, comme depuis 2008.





50 codes iSoft Premium à gagner !

Pour fêter ces 18 ans avec vous, on a décidé d’offrir 50 abonnements iSoft Premium d’un an à nos lecteurs les plus fidèles.

Comment participer ?

Téléchargez (ou ouvrez) l’application iSoft si ce n’est pas déjà fait (cf plus bas). Laissez un commentaire sous cet article depuis l’application en indiquant depuis quelle année vous nous suivez et sur quel support principal (site, app, réseaux sociaux…). 50 gagnants seront tirés au sort. Fin du concours : le 19 juillet à 20h00.

Bonne chance à tous, et encore un immense merci pour ces 18 années ensemble ! Espérant en passer encore de nombreuses à vos côtés (bien que le modèle économique "tout gratuit" soit en grand danger à cause des bloqueurs de pub, les réseaux sociaux et l'IA).

Télécharger l'app gratuite iSoft