Pour célèbrer cette période particulière et pour remercier les millions de visiteurs depuis notre lancement en 2008, nous vous proposons un HomePod mini à gagner. Un cadeau d'une valeur de 99 euros !

Un HomePod en version mini

Présenté en juin 2017, Apple a lancé le HomePod original en février 2018 avec un prix assez haut perché de 349 € qui correspondait à l'approche marketing de l'entreprise, un produit d'excellente qualité et à l'utilisation plus facile que jamais. Mais en mars 2021, Apple a officiellement arrêté la vente du "gros" HomePod, à cause de ventes décevantes.

Dans le sillage de l'arrêt de commercialisation, le HomePod mini, lancé fin 2020, est désormais au centre des préoccupations d'Apple. Cet appareil est une itération plus petite de l'enceinte domestique du constructeur, ramenant son prix à 99 euros, un tarif assez incroyable pour la marque. Bien évidemment, quand il est gratuit, c'est encore plus intéressant. À l'automne 2021, Apple a ajouté trois nouvelles couleurs vives à la gamme HomePod mini : bleu, jaune et orange.



Avec HomePod mini, les abonnés à Apple Music peuvent facilement diffuser leurs artistes, listes de lecture, stations de radio, albums et autres favoris en parlant à Siri. L'appareil est également un hub domestique pour les appareils HomeKit, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs ampoules Hue, leurs thermostats, leurs caméras, et plus encore, en utilisant leur voix. Bien évidemment, le HomePod mini va plus loin en lisant tous les servies de streaming comme Spotify, en créant une paire stéréo avec une seconde enceinte, en accompagnant une Apple TV pour le cinéma et bien plus encore.



Retrouvez notre test du HomePod mini pour tout savoir sur la petite enceinte intelligente d'Apple qui cartonne depuis plus de deux ans. Consultez également le site d'Apple qui décrit l'étendue de ses possibilités.

