En ce 24 décembre, si certains ont décidé de ne pas voir papi et mamie, il y a fort à parier que vos appareils Apple soient sous le sapin ou déjà dans vos mains. L'équipe d'iPhoneSoft...

Après une année 2020 aussi riche, Apple prépare la suite en 2021 avec pratiquement autant de nouveautés pour les clients. On s’attend à un focus sur le Mac et la transition Apple Silicon...

Nouveau concours pour fêter l'arrivée des nouveautés Apple avec notamment des protections pour iPad Pro 2021 ainsi que des coques pour iPhone 12 mini et iPhone 12 / 12...

Grâce à son anticipation et ses commandes de puces plus volumineuses, Apple avait réussi à faire en sorte que Noël 2020 se passe dans les meilleures conditions. Cependant, cette belle...

Les coques Rhinoshield sont en vente sur Amazon pour ceux qui ne préfèrent pas attendre les résultats du concours, entre 29,99€ et 34,99€ selon le modèle.

Après plusieurs concours au fil de l'eau sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en voici un petit dernier pour la route avec 4 coques de la marque Rhinoshield, 3 codes iSoft et 3 t-shirts. Vous avez le choix entre :

Vous l'attendiez, voici le concours de Noël 2021. Après une année très (très) chargée, nous vous proposons de gagner quelques accessoires pour les derniers iPhone 13, des codes promos pour notre app iSoft, ainsi que des t-shirts à l'effigie de notre mascotte, Softy. Une manière de vous remercier de votre fidélité, de vous souhaiter un joyeux Noël et puis de terminer dignement une longue année marquée par le covid, mais aussi et surtout de nouveaux records de visites.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.