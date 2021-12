Tout ce qu'on sait sur le casque AR/VR d’Apple

Il y a 4 heures

Accessoires Apple

Alexandre Godard

Réagir



Nous sommes bientôt en 2022 et Apple n'a toujours pas communiqué officiellement sur son futur casque AR/VR. Néanmoins, les nombreuses rumeurs nous permettent d'avoir un avant-goût sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. En cette fin d'année, faisons un récapitulatif complet de tout ce que nous avons entendu autour de ce projet ambitieux durant les douze derniers mois.

2022 sera-t-elle l'année de la réalité virtuelle pour Apple ?

Une longue liste de brevets

Des brevets à ne plus savoir qu'en faire. S'il est vrai qu'un brevet ne certifie en rien que le projet exposé à l'intérieur sera concrétisé un jour ou l'autre, les nombreux croquis officiels sur le sujet ont permis de supprimer le doute autour de l'arrivée de ce casque tant attendu. Oui Apple n'a toujours pas mentionné cet objet mais les brevets confirment que la pomme travaille dessus et compte bien prendre sa part de marché dans le domaine.



En début d'année, cinq brevets avaient fuité sur le web et ils concernaient le traitement de l'image et de l'audio qu'Apple prévoyait pour son casque AR/VR. On y apprenait entre autre que les meilleures technologies seraient utilisées pour rendre l'expérience optimale.

L'importance des rachats

En début d'année également, on nous soufflait à l'oreille le rachat de la startup Spaces par Apple. Pour rappel, la société Spaces possédait une équipe complète dédiée aux technologies de la réalité virtuelle (VR). En revanche, nous n'avons jamais eu la confirmation que ces personnes se sont depuis lancées sur le projet VR d'Apple. Mais on se doute bien que ce rachat est directement lié au casque Apple qui précédera les lunettes Apple Glass.

Un produit finalement hors de prix ?

Au mois de mars, le célèbre Mark Gurman de chez Bloomberg se lançait le premier sur la spéculation autour du prix de ce casque AR/VR. Selon lui, le tout premier casque vendu par Apple serait un 'produit de niche", autrement dit hors de prix et seulement présent en tant que vitrine pour la marque avant de lancer d'autres produits du même style moins onéreux.



Dans la foulée de cette déclaration, le média The Information emboîtait le pas et décidait de prendre les devants en annonçant en premier le prix du casque. Selon eux, il faudra dépenser au moins 3000 $ pour s'offrir le tout premier modèle de la marque. Un prix exorbitant qui allait dans le sens de la déclaration de Gurman sur le fameux "produit de niche".



Seulement un mois plus tard, un autre célèbre analyste du nom de Ming-Chi Kuo est venu calmer le jeu avec deux bonnes nouvelles La première, c'est que le casque serait de sorti en 2022 et la deuxième, qu'il ne coûterait "que" 1000 $. Il évoquera également le poids, qui devrait se situer entre 100 et 200 grammes (très léger) et les écrans qui devraient utiliser la technologie micro-LED pour un rendu sublime.



Pour ce qui est du prix, vous noterez le grand écart entre ces deux annonces à un mois d'intervalle, difficile donc de se faire une idée. Si l'on réfléchit deux minutes, nous savons qu'Apple propose des produits coûteux mais qu'il n'aime (généralement) pas dériver dans le "hors de prix" et rendre un produit invendable par millions d'exemplaires. On peut ainsi imaginer que ce casque coûtera assez cher mais qu'il ne devrait pas dépasser les 1500 $ sous peine d'être trop loin de la concurrence située entre 300 $ et 900 $.

Des prototypes et rendus 3D dans tous les sens

Le doute a le don d'attirer la curiosité et de faire travailler l'imagination. C'est pourquoi ces derniers mois, nous avons pu apercevoir de nombreux rendus de sociétés ou designers qui se sont amusés à imaginer à quoi pourrait ressembler le premier casque AR/VR d'Apple. Si l'on devait n'en retenir qu'un, celui du designer Antonio De Rosa reste celui qui nous a le plus tapé dans l'œil. C'est d'ailleurs celui que nous avons décidé d'utiliser pour les photos présentes dans cet article.

Un nouveau chef développement

Auparavant chef matériel chez Apple, Dan Riccio s'est vu offrir le poste de chef développement des équipes à l'œuvre sur le projet AR/VR. Au côté de Jon Ternus, ils auront désormais la lourde tâche de faire en sorte que ce projet arrive à terme avec un produit digne de ce nom, comme l'a toujours fait Apple.

Une inspiration de l'Apple Watch et de l'AirPods Max

Au printemps dernier, un nouveau brevet dévoilait la possible intégration de la couronne digitale sur le casque AR/VR. Oui, la petite molette qui sert à naviguer sur l'Apple Watch ou à modifier le volume sur l'AirPods Max pourrait avoir son utilité sur ce casque. Plutôt que de mettre des boutons difficilement trouvables avec ses mains lorsque le casque est sur nos yeux, quoi de mieux qu'une petite molette facilement détectable au touché.

Un projet difficile à suivre si vous n'êtes pas patient

Il y a à peine deux mois, Ming-Chi Kuo revenait à son tour à la charge sur le sujet en expliquant que la production de masse ne commencerait finalement que fin 2022 et donc qu'il ne serait pas mis en vente avant 2023. Une mauvaise nouvelle mais qui paraît tout de même logique en ces temps de pénurie de composants électroniques, sans oublier qu'Apple n'a toujours pas lâché un mot sur le sujet. Il faut d’ailleurs que les développeurs aient le temps de créer des applications entre l’annonce et la sortie.

Apple toujours à la recherche de talents pour l'aider sur ce projet complexe

C'est grâce à une annonce publiée sur le site jobs.apple.com et relayée via Twitter par le manager logiciel que nous avons pu comprendre qu'Apple était encore à la recherche de personnes compétentes capables d'apporter de l'aide et du savoir-faire dans le domaine.



Si certains aspects présents dans la description de l'annonce semblent banals, d'autres sont en revanche révélateurs. Par exemple, le géant américain exige que la personne qui postule à cette offre d'emploi soit passionnée par la VR en plus d'avoir une expérience dans le domaine. Cette fois-ci, pas de doutes, le projet est en cours.

Un espace dédié à la VR sur l'App Store

Avoir un casque de réalité virtuelle c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait des contenus compatibles pour le rendre utile. C'est d'ailleurs l'un des plus gros reproches que l'on fait encore à l'heure actuelle à la réalité virtuelle dans son ensemble, il y a trop peu de "gros jeux" pour que la technologie se démocratise auprès du grand public.



De son côté, Apple aurait l'ambition de créer un espace spécial VR sur sa boutique d'applications. Une superbe idée qu'Apple lancerait probablement avec ses propres jeux pour donner par la suite envie aux développeurs de l'App Store d'étoffer la catégorie. Au fil des années, les utilisateurs pourraient avoir accès à des centaines de jeux et applications AR/VR.

L'iPhone indispensable au bon fonctionnement du casque ?

À la rentrée, le site The Information qui semble passionné par le sujet revenait avec de nouvelles informations autour du fonctionnement du casque. D'après eux, il faudrait obligatoirement avoir un iPhone à côté de soi pour que le casque tire le maximum de ses capacités. Là aussi, difficile de savoir si cela signifie qu'il faudra obligatoirement un iPhone récent pour profiter du potentiel du casque ou si comme les AirPods par exemple, il sera utilisable sans iPhone mais bien plus utile avec étant donné qu'il est pensé comme tous les autres produits pour l'écosystème Apple.

Les dernières technologies dont le WiFi 6E

Ming-Chi Kuo, toujours lui, raconte que le casque AR/VR d'Apple sera un casque sans fil et devra de ce fait être connecté à un bon débit internet. Pour ce faire, il devrait bel et bien être équipé de la dernière norme WiFi en vigueur, à savoir le WiFi 6E. Pour rappel, ce dernier offre un débit 25% plus puissant que le WiFi 6 qui lui-même est environ 50% plus efficace que le WiFi 5, celui que nous utilisons majoritairement à l'heure actuelle.

Capteurs 3D et gestes de la main pour naviguer dans les menus

La dernière rumeur date d'il y a seulement une dizaine de jours et elle concerne des capteurs encore jamais évoqués jusque-là. Selon qui vous savez, Apple aurait l'intention d'ajouter quatre capteurs 3D haute performance sur le casque. L'objectif de cette démarche, permettre à l'utilisateur de naviguer dans l'interface en réalisant des gestes de la main dans le vide.

Voila, vous savez tout sur le futur casque à venir en 2023 et qui sera probablement suivi des lunettes AR Apple Glass en 2024 ou 2025. Qui pense que c’est un produit prometteur que nous prépare la firme de Cupertino ?