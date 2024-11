Apple publie aussi visionOS 2.1.1 pour son casque

Après iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1 et macOS 15.1.1, Apple a également publié visionOS 2.1.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation visionOS 2, qui a fait ses débuts en septembre. Cette mise à jour arrive trois semaines après le lancement de visionOS 2.1, une version qui n'avait rien apporté de concret aux utilisateurs.

Encore une petite mise à jour

Les heureux possesseurs d'un Vision Pro peuvent installer visionOS 2.1.1 en ouvrant l'application Réglages, puis en allant dans le menu Général et en sélectionnant "Mise à jour logicielle". Pendant l'installation, le casque Vision Pro doit être retiré, une barre de progression s'affichant sur l'écran avant d'EyeSight.

Cette mise à jour se concentre sur les correctifs de sécurité essentiels plutôt que sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités et est évidemment recommandée à tous les propriétaires de Vision Pro.



Pour mémoire, visionOS 2 a ajouté plusieurs améliorations, notamment des photos spatiales 2D, des mises à jour de Persona, un mode invité amélioré, et bien plus encore. La prochaine étape est visionOS 2.2, notamment avec la prise en charge des écrans ultra-larges du Mac (en mode moniteur).